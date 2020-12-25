https://ria.ru/20201225/vytrezviteli-1590933527.html
Совфед одобрил закон о восстановлении системы вытрезвителей
Совфед одобрил закон о восстановлении системы вытрезвителей
Сенаторы на итоговом заседании в пятницу одобрили закон о восстановлении в России системы вытрезвителей. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:09
2020-12-25T15:09
2020-12-25T15:09
здоровье - общество
валерий рязанский
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сенаторы на итоговом заседании в пятницу одобрили закон о восстановлении в России системы вытрезвителей.В соответствии с документом, "предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам".Такие учреждения будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. По мнению законодателей, ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1,5 тысячи рублей, при этом цену будет устанавливать каждый регион.Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД.Первый замглавы социального комитета СФ Валерий Рязанский напомнил, что с 2011 года на федеральном уровне вытрезвителей не существует, министерство внутренних дел РФ, в ведении которого они находились, было лишено соответствующих полномочий. Однако упразднение медвытрезвителей негативно сказалось на общей криминогенной ситуации: в стране возросло число правонарушений, совершенных лицами в состоянии опьянения, а также преступлений, которые совершались в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии из-за употребления алкоголя, сказал сенатор.
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здоровье - общество, валерий рязанский, общество
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сенаторы на итоговом заседании в пятницу одобрили закон о восстановлении в России системы вытрезвителей.
В соответствии с документом, "предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам".
Такие учреждения будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. По мнению законодателей, ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1,5 тысячи рублей, при этом цену будет устанавливать каждый регион.
Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД.
Первый замглавы социального комитета СФ Валерий Рязанский
напомнил, что с 2011 года на федеральном уровне вытрезвителей не существует, министерство внутренних дел РФ, в ведении которого они находились, было лишено соответствующих полномочий. Однако упразднение медвытрезвителей негативно сказалось на общей криминогенной ситуации: в стране возросло число правонарушений, совершенных лицами в состоянии опьянения, а также преступлений, которые совершались в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии из-за употребления алкоголя, сказал сенатор.