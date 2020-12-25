https://ria.ru/20201225/vytrezvitel-1590937475.html

Работодателю не будут сообщать о помещении сотрудника в вытрезвитель

Работодателю не будут сообщать о помещении сотрудника в вытрезвитель

Работодателей не будут информировать о том, что их сотрудники ранее были помещены в медвытрезвитель, заявил первый замглавы социального комитета СФ Валерий... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:26

2020-12-25T15:26

2020-12-25T15:54

валерий рязанский

людмила нарусова

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Работодателей не будут информировать о том, что их сотрудники ранее были помещены в медвытрезвитель, заявил первый замглавы социального комитета СФ Валерий Рязанский.Сенаторы на заседании в пятницу приняли пакет законов о восстановлении в РФ системы вытрезвителей.Сенатор Людмила Нарусова поинтересовалась, будут ли, как в советское время, сообщать руководителям предприятий о помещении их сотрудников в вытрезвители.Он отметил, что необходимой информацией может обладать участковый инспектор, который сообщит об этом родным.Рязанский пояснил, что в ходе посещения уже созданных регионами вытрезвителей отмечалось, что в каждом таком учреждении есть медработник, как правило, это фельдшер.Анализ также показал, что в среднем стоимость одних суток пребывания гражданина в вытрезвителе составляет около 1,8 тысячи рублей.Парламентарии напомнили, что за рубежом, в частности, в Канаде есть специальная служба, которая доставляет нетрезвого гражданина домой, а затем выставляет ему счет. Рязанский напомнил, что в Европе такая услуга стоит около 300 евро.

https://ria.ru/20201222/vytrezviteli-1590345143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий рязанский, людмила нарусова, общество