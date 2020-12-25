https://ria.ru/20201225/vytrezvitel-1590937475.html
Работодателю не будут сообщать о помещении сотрудника в вытрезвитель
Работодателю не будут сообщать о помещении сотрудника в вытрезвитель
Работодателей не будут информировать о том, что их сотрудники ранее были помещены в медвытрезвитель, заявил первый замглавы социального комитета СФ Валерий... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:26
2020-12-25T15:26
2020-12-25T15:54
валерий рязанский
людмила нарусова
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Работодателей не будут информировать о том, что их сотрудники ранее были помещены в медвытрезвитель, заявил первый замглавы социального комитета СФ Валерий Рязанский.Сенаторы на заседании в пятницу приняли пакет законов о восстановлении в РФ системы вытрезвителей.Сенатор Людмила Нарусова поинтересовалась, будут ли, как в советское время, сообщать руководителям предприятий о помещении их сотрудников в вытрезвители.Он отметил, что необходимой информацией может обладать участковый инспектор, который сообщит об этом родным.Рязанский пояснил, что в ходе посещения уже созданных регионами вытрезвителей отмечалось, что в каждом таком учреждении есть медработник, как правило, это фельдшер.Анализ также показал, что в среднем стоимость одних суток пребывания гражданина в вытрезвителе составляет около 1,8 тысячи рублей.Парламентарии напомнили, что за рубежом, в частности, в Канаде есть специальная служба, которая доставляет нетрезвого гражданина домой, а затем выставляет ему счет. Рязанский напомнил, что в Европе такая услуга стоит около 300 евро.
https://ria.ru/20201222/vytrezviteli-1590345143.html
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валерий рязанский, людмила нарусова, общество
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Работодателей не будут информировать о том, что их сотрудники ранее были помещены в медвытрезвитель, заявил первый замглавы социального комитета СФ Валерий Рязанский
.
Сенаторы на заседании в пятницу приняли пакет законов о восстановлении в РФ системы вытрезвителей.
Сенатор Людмила Нарусова
поинтересовалась, будут ли, как в советское время, сообщать руководителям предприятий о помещении их сотрудников в вытрезвители.
"Законом это не предусмотрено", - сказал Рязанский.
Он отметил, что необходимой информацией может обладать участковый инспектор, который сообщит об этом родным.
Рязанский пояснил, что в ходе посещения уже созданных регионами вытрезвителей отмечалось, что в каждом таком учреждении есть медработник, как правило, это фельдшер.
Анализ также показал, что в среднем стоимость одних суток пребывания гражданина в вытрезвителе составляет около 1,8 тысячи рублей.
Парламентарии напомнили, что за рубежом, в частности, в Канаде есть специальная служба, которая доставляет нетрезвого гражданина домой, а затем выставляет ему счет. Рязанский напомнил, что в Европе такая услуга стоит около 300 евро.