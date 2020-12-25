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Природные территории Москвы защитят от незаконной вырубки хвойных пород
Природные территории Москвы защитят от незаконной вырубки хвойных пород
Природные территории Москвы защитят от незаконной вырубки хвойных деревьев, инспекторы Мосприроды проведут экологическую акцию "Операция "Ель", сообщили в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-25T09:50
2020-12-28T19:50
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Природные территории Москвы защитят от незаконной вырубки хвойных деревьев, инспекторы Мосприроды проведут экологическую акцию "Операция "Ель", сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среду.В департаменте добавили, что инспекторы патрулируют лесные массивы как пешком, так и на спецтехнике.Кроме того в ведомстве отметили, что благодаря профилактической работе специалистов Мосприроды в прошлом году на природных территориях Москвы случаев незаконной вырубки деревьев хвойных пород зафиксировано не было.
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мосприрода, городское хозяйство москвы, москва

Природные территории Москвы защитят от незаконной вырубки хвойных пород

09:50 25.12.2020 (обновлено: 19:50 28.12.2020)
 
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Заготовка елей к Новому году - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Природные территории Москвы защитят от незаконной вырубки хвойных деревьев, инспекторы Мосприроды проведут экологическую акцию "Операция "Ель", сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среду.
"Ежегодно накануне Нового года государственные инспекторы по охране особо охраняемых природных территорий Мосприроды проводят экологическую акцию по пресечению незаконной вырубки хвойных деревьев "Операция "Ель". В декабре инспекторы перешли на усиленный режим патрулирования природных территорий, в том числе в вечерние часы, чтобы пресечь нелегальную вырубку деревьев хвойных пород в столице", — говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что инспекторы патрулируют лесные массивы как пешком, так и на спецтехнике.
Кроме того в ведомстве отметили, что благодаря профилактической работе специалистов Мосприроды в прошлом году на природных территориях Москвы случаев незаконной вырубки деревьев хвойных пород зафиксировано не было.
"В этом году "Операция "Ель" также пройдет и в онлайн-формате. Запланировано провести серию эколого-просветительских мероприятий. В режиме онлайн москвичам расскажут, почему нельзя рубить живые ели в лесу и какой вред природе наносят браконьеры, которые перед праздниками пытаются незаконно добыть себе лесную красавицу", - добавили в департаменте.
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