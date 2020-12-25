https://ria.ru/20201225/vyrubka-1591294381.html

Природные территории Москвы защитят от незаконной вырубки хвойных пород

Природные территории Москвы защитят от незаконной вырубки хвойных пород

Природные территории Москвы защитят от незаконной вырубки хвойных деревьев, инспекторы Мосприроды проведут экологическую акцию "Операция "Ель", сообщили в... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-25T09:50

2020-12-25T09:50

2020-12-28T19:50

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Природные территории Москвы защитят от незаконной вырубки хвойных деревьев, инспекторы Мосприроды проведут экологическую акцию "Операция "Ель", сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среду.В департаменте добавили, что инспекторы патрулируют лесные массивы как пешком, так и на спецтехнике.Кроме того в ведомстве отметили, что благодаря профилактической работе специалистов Мосприроды в прошлом году на природных территориях Москвы случаев незаконной вырубки деревьев хвойных пород зафиксировано не было.

https://ria.ru/20201221/spilivanie-1591288233.html

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мосприрода, городское хозяйство москвы, москва