Природные территории Москвы защитят от незаконной вырубки хвойных пород
09:50 25.12.2020 (обновлено: 19:50 28.12.2020)
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Природные территории Москвы защитят от незаконной вырубки хвойных деревьев, инспекторы Мосприроды проведут экологическую акцию "Операция "Ель", сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среду.
"Ежегодно накануне Нового года государственные инспекторы по охране особо охраняемых природных территорий Мосприроды проводят экологическую акцию по пресечению незаконной вырубки хвойных деревьев "Операция "Ель". В декабре инспекторы перешли на усиленный режим патрулирования природных территорий, в том числе в вечерние часы, чтобы пресечь нелегальную вырубку деревьев хвойных пород в столице", — говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что инспекторы патрулируют лесные массивы как пешком, так и на спецтехнике.
Кроме того в ведомстве отметили, что благодаря профилактической работе специалистов Мосприроды в прошлом году на природных территориях Москвы случаев незаконной вырубки деревьев хвойных пород зафиксировано не было.
"В этом году "Операция "Ель" также пройдет и в онлайн-формате. Запланировано провести серию эколого-просветительских мероприятий. В режиме онлайн москвичам расскажут, почему нельзя рубить живые ели в лесу и какой вред природе наносят браконьеры, которые перед праздниками пытаются незаконно добыть себе лесную красавицу", - добавили в департаменте.