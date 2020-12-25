В Нижегородской области медики получили выплаты после жалобы Путину
© РИА Новости / Владимир Подоксенов / Перейти в фотобанкТрансляция ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина на площадке для журналистов в Екатеринбурге
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Около 130 работников госпиталя в Нижегородской области после жалобы в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина получили выплаты за работу с COVID, пока задолженность погашена частично, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Ранее сообщалось, что Роструд начал проверки в медицинских учреждениях Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областей, о которых шла речь в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина.
"Более 4 миллионов рублей выплатили работникам ФГКУ "422 ВГ" в Нижегородской области после проверки Роструда. Задержанные стимулирующие выплаты получили порядка 130 работников", - говорится в сообщении.
Задолженность перед сотрудниками госпиталя выявили в ходе проверки соблюдения трудовых прав медицинских работников, работающих в условиях новой коронавирусной инфекции. Было установлено, что перед сотрудниками образовался долг по выплатам стимулирующего характера с июня по ноябрь на сумму 9 миллионов рублей.
В Роструде уточнили, что пока задолженность погашена частично, на сумму 4,1 миллиона рублей. Руководству военного госпиталя выдано предписание о ее полном погашении. Оно находится на контроле Роструда.
"В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных к ответственности", - добавляется в сообщении.
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