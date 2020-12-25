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В Нижегородской области медики получили выплаты после жалобы Путину

В Нижегородской области медики получили выплаты после жалобы Путину

Около 130 работников госпиталя в Нижегородской области после жалобы в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина получили выплаты за работу с COVID,... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T18:38

2020-12-25T18:38

2020-12-25T18:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

владимир путин

тверская область

нижегородская область

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Около 130 работников госпиталя в Нижегородской области после жалобы в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина получили выплаты за работу с COVID, пока задолженность погашена частично, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.Ранее сообщалось, что Роструд начал проверки в медицинских учреждениях Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областей, о которых шла речь в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина.Задолженность перед сотрудниками госпиталя выявили в ходе проверки соблюдения трудовых прав медицинских работников, работающих в условиях новой коронавирусной инфекции. Было установлено, что перед сотрудниками образовался долг по выплатам стимулирующего характера с июня по ноябрь на сумму 9 миллионов рублей.В Роструде уточнили, что пока задолженность погашена частично, на сумму 4,1 миллиона рублей. Руководству военного госпиталя выдано предписание о ее полном погашении. Оно находится на контроле Роструда.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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Путин прочел письмо жителя Рязани: "Где деньги?" Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос жителей Рязанской области, которые поинтересовались, где деньги, выделенные на больных коронавирусом, и почему они лечатся за свой счет. 2020-12-25T18:38 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), владимир путин, тверская область, нижегородская область