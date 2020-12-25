Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/vyplaty-1590982825.html
В Нижегородской области медики получили выплаты после жалобы Путину
В Нижегородской области медики получили выплаты после жалобы Путину
Около 130 работников госпиталя в Нижегородской области после жалобы в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина получили выплаты за работу с COVID,... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T18:38
2020-12-25T18:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
владимир путин
тверская область
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589738553_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_9e898b2bf8fbf885f0c4aad24edab13b.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Около 130 работников госпиталя в Нижегородской области после жалобы в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина получили выплаты за работу с COVID, пока задолженность погашена частично, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.Ранее сообщалось, что Роструд начал проверки в медицинских учреждениях Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областей, о которых шла речь в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина.Задолженность перед сотрудниками госпиталя выявили в ходе проверки соблюдения трудовых прав медицинских работников, работающих в условиях новой коронавирусной инфекции. Было установлено, что перед сотрудниками образовался долг по выплатам стимулирующего характера с июня по ноябрь на сумму 9 миллионов рублей.В Роструде уточнили, что пока задолженность погашена частично, на сумму 4,1 миллиона рублей. Руководству военного госпиталя выдано предписание о ее полном погашении. Оно находится на контроле Роструда.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
тверская область
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин прочел письмо жителя Рязани: "Где деньги?"
Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос жителей Рязанской области, которые поинтересовались, где деньги, выделенные на больных коронавирусом, и почему они лечатся за свой счет.
2020-12-25T18:38
true
PT1M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589738553_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_e773d35d4723084dda43db5edacd6221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), владимир путин, тверская область, нижегородская область

В Нижегородской области медики получили выплаты после жалобы Путину

18:38 25.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Подоксенов / Перейти в фотобанкТрансляция ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина на площадке для журналистов в Екатеринбурге
Трансляция ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина на площадке для журналистов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Владимир Подоксенов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Около 130 работников госпиталя в Нижегородской области после жалобы в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина получили выплаты за работу с COVID, пока задолженность погашена частично, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Ранее сообщалось, что Роструд начал проверки в медицинских учреждениях Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областей, о которых шла речь в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина.

"Более 4 миллионов рублей выплатили работникам ФГКУ "422 ВГ" в Нижегородской области после проверки Роструда. Задержанные стимулирующие выплаты получили порядка 130 работников", - говорится в сообщении.

Задолженность перед сотрудниками госпиталя выявили в ходе проверки соблюдения трудовых прав медицинских работников, работающих в условиях новой коронавирусной инфекции. Было установлено, что перед сотрудниками образовался долг по выплатам стимулирующего характера с июня по ноябрь на сумму 9 миллионов рублей.
В Роструде уточнили, что пока задолженность погашена частично, на сумму 4,1 миллиона рублей. Руководству военного госпиталя выдано предписание о ее полном погашении. Оно находится на контроле Роструда.

"В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных к ответственности", - добавляется в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Владимир ПутинТверская областьНижегородская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Глава Приморья планирует сделать прививку от коронавируса
08:17Эксперт назвал главные камни 2021 года
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
Лента новостейМолния