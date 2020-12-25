https://ria.ru/20201225/vyplata-1590932600.html

ПФР назвал условие получения выплат на детей до восьми лет

ПФР назвал условие получения выплат на детей до восьми лет

Родителям, которые хотят получить новогоднюю выплату на ребенка до 8 лет до Нового года, следует обратиться за ней не позднее вторника 29 декабря, сообщили РИА... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:06

2020-12-25T15:06

2020-12-25T15:14

россия

пенсионный фонд рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590542214_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_3e79a13e06ae4aadb9a36fff94bea8b5.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Родителям, которые хотят получить новогоднюю выплату на ребенка до 8 лет до Нового года, следует обратиться за ней не позднее вторника 29 декабря, сообщили РИА Новости в Пенсионном фонде России.Заявление на выплату подается, если дети появились в период с июля и семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента. Усыновителям выплата назначается только после представления документов об усыновлении.

https://ria.ru/20201218/vyplaty-1589934366.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсионный фонд рф, общество