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ПФР назвал условие получения выплат на детей до восьми лет
ПФР назвал условие получения выплат на детей до восьми лет
Родителям, которые хотят получить новогоднюю выплату на ребенка до 8 лет до Нового года, следует обратиться за ней не позднее вторника 29 декабря, сообщили РИА... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:06
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россия
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Родителям, которые хотят получить новогоднюю выплату на ребенка до 8 лет до Нового года, следует обратиться за ней не позднее вторника 29 декабря, сообщили РИА Новости в Пенсионном фонде России.Заявление на выплату подается, если дети появились в период с июля и семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента. Усыновителям выплата назначается только после представления документов об усыновлении.
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россия, пенсионный фонд рф, общество

ПФР назвал условие получения выплат на детей до восьми лет

15:06 25.12.2020 (обновлено: 15:14 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевДети смотрят в окно из новой квартиры
Дети смотрят в окно из новой квартиры - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Родителям, которые хотят получить новогоднюю выплату на ребенка до 8 лет до Нового года, следует обратиться за ней не позднее вторника 29 декабря, сообщили РИА Новости в Пенсионном фонде России.

"Родители, которые хотели бы получить выплату до нового года, должны обратиться за ней не позднее следующего вторника, 29 декабря. Чтобы помочь семьям с оформлением средств, в эту субботу, 26 декабря, клиентские службы ПФР по всей стране, как и в прошлые выходные, будут работать и принимать родителей с заявлениями на 5 тысяч рублей", - отметили в ПФР.

Женщина гуляет с коляской в парке - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 16:42Новый год—2021
Пенсионный фонд объяснил правила новогодних выплат на детей
Заявление на выплату подается, если дети появились в период с июля и семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента. Усыновителям выплата назначается только после представления документов об усыновлении.
 
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