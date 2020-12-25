https://ria.ru/20201225/vyplata-1590932600.html
ПФР назвал условие получения выплат на детей до восьми лет
ПФР назвал условие получения выплат на детей до восьми лет
Родителям, которые хотят получить новогоднюю выплату на ребенка до 8 лет до Нового года, следует обратиться за ней не позднее вторника 29 декабря, сообщили РИА... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:06
2020-12-25T15:06
2020-12-25T15:14
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Родителям, которые хотят получить новогоднюю выплату на ребенка до 8 лет до Нового года, следует обратиться за ней не позднее вторника 29 декабря, сообщили РИА Новости в Пенсионном фонде России.Заявление на выплату подается, если дети появились в период с июля и семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента. Усыновителям выплата назначается только после представления документов об усыновлении.
https://ria.ru/20201218/vyplaty-1589934366.html
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