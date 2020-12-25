https://ria.ru/20201225/vykhodnye-1590975059.html

Опубликован календарь выходных на 2021 год

Опубликован календарь выходных на 2021 год

Роструд представил РИА Новости календарь выходных в 2021 году. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T17:49

2020-12-25T17:49

2020-12-25T18:46

новый год—2021

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

майские праздники

праздник

общество

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Роструд представил РИА Новости календарь выходных в 2021 году.Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян из-за празднования 23 февраля, они будут отдыхать с 21 по 23. Тем не менее рабочий день 22 февраля придется отработать 20 числа. Таким образом, с 15 по 21 февраля граждан ожидает шестидневная рабочая неделя.Четырехдневная неделя также будет в марте благодаря Международному женскому дню. Также четырехдневными будут две недели в мае.В середине июня россиян ожидает выходной 14 числа. Поскольку День России в этом году приходится на субботу, выходной решили сделать в понедельник.В первую ноябрьскую неделю жители России выйдут на работу с 1 по 3 ноября, а выходные запланированы с 4 по 7 ноября.Канун Нового года — 31 декабря — в 2021 году также объявили выходным.

https://ria.ru/20201207/prazdniki-1587984181.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), майские праздники, праздник, общество