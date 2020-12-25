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В Калмыкии 31 декабря объявили выходным днем
В Калмыкии 31 декабря объявили выходным днем
Глава Калмыкии Бату Хасиков объявил 31 декабря выходным днём, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:19
2020-12-25T16:19
2020-12-25T16:24
бату хасиков
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общество
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ВОЛГОГРАД, 25 дек - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков объявил 31 декабря выходным днём, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.По словам собеседника агентства, Хасиков подписал соответствующее распоряжение, в документе говорится о том, что органам государственной и муниципальной власти рекомендовано предоставить дополнительный оплачиваемый выходной своим сотрудникам.
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бату хасиков, общество