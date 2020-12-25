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В Пермском крае 31 декабря сделали выходным
В Пермском крае 31 декабря сделали выходным
Глава Пермского края Дмитрий Махонин рекомендовал всем работодателями региона сделать 31 декабря выходным днем с сохранением среднего заработка сотрудников,... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:10
2020-12-25T14:24
дмитрий махонин
владимир путин
новый год—2021
россия
пермский край
общество
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ПЕРМЬ, 25 дек - РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин рекомендовал всем работодателями региона сделать 31 декабря выходным днем с сохранением среднего заработка сотрудников, подписан соответствующий указ, сообщается на сайте краевого правительства."Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории региона, рекомендовано принять решение об установлении 31 декабря выходного дня с сохранением среднего заработка сотрудников", - говорится в сообщении. Уточняется, что Махонин уже подписал указ "Об установлении в Пермском крае выходного дня 31 декабря 2020 года".В документе указано, что работодатель должен принимать решение с учетом режимов работы, недопущения ухудшения качества выполняемых работ и оказываемых услуг, а также необходимости обеспечения бесперебойного функционирования систем безопасности и жизнеобеспечения населения.В среду президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. Более 40 регионов объявили о своем решении заранее.
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дмитрий махонин, владимир путин, россия, пермский край, общество

В Пермском крае 31 декабря сделали выходным

14:10 25.12.2020 (обновлено: 14:24 25.12.2020)
 
© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского краяВременно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского края
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ПЕРМЬ, 25 дек - РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин рекомендовал всем работодателями региона сделать 31 декабря выходным днем с сохранением среднего заработка сотрудников, подписан соответствующий указ, сообщается на сайте краевого правительства.
"Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории региона, рекомендовано принять решение об установлении 31 декабря выходного дня с сохранением среднего заработка сотрудников", - говорится в сообщении. Уточняется, что Махонин уже подписал указ "Об установлении в Пермском крае выходного дня 31 декабря 2020 года".
В документе указано, что работодатель должен принимать решение с учетом режимов работы, недопущения ухудшения качества выполняемых работ и оказываемых услуг, а также необходимости обеспечения бесперебойного функционирования систем безопасности и жизнеобеспечения населения.
В среду президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. Более 40 регионов объявили о своем решении заранее.
 
Новый год—2021Дмитрий МахонинВладимир ПутинРоссияПермский крайОбщество
 
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