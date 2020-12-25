https://ria.ru/20201225/vykhodnoy-1590917475.html

В Пермском крае 31 декабря сделали выходным

В Пермском крае 31 декабря сделали выходным

Глава Пермского края Дмитрий Махонин рекомендовал всем работодателями региона сделать 31 декабря выходным днем с сохранением среднего заработка сотрудников,... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:10

2020-12-25T14:10

2020-12-25T14:24

дмитрий махонин

владимир путин

новый год—2021

россия

пермский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577082252_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3a94e32c67f798888e93ed943b56ca12.jpg

ПЕРМЬ, 25 дек - РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин рекомендовал всем работодателями региона сделать 31 декабря выходным днем с сохранением среднего заработка сотрудников, подписан соответствующий указ, сообщается на сайте краевого правительства."Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории региона, рекомендовано принять решение об установлении 31 декабря выходного дня с сохранением среднего заработка сотрудников", - говорится в сообщении. Уточняется, что Махонин уже подписал указ "Об установлении в Пермском крае выходного дня 31 декабря 2020 года".В документе указано, что работодатель должен принимать решение с учетом режимов работы, недопущения ухудшения качества выполняемых работ и оказываемых услуг, а также необходимости обеспечения бесперебойного функционирования систем безопасности и жизнеобеспечения населения.В среду президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. Более 40 регионов объявили о своем решении заранее.

россия

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий махонин, владимир путин, россия, пермский край, общество