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Тюменский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным

Тюменский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение, согласно которому работодателям рекомендуется сделать 31 декабря выходным днем. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:52

2020-12-25T11:52

2020-12-25T12:00

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тюменская область

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение, согласно которому работодателям рекомендуется сделать 31 декабря выходным днем."Поддержал инициативу президента нашей страны Владимира Путина и партии "Единая Россия", а также многочисленные обращения ко мне тюменцев в социальных сетях. Поэтому подписал сейчас распоряжение, в котором всем работодателям региона рекомендовано объявить 31 декабря нерабочим днем с сохранением зарплаты", - написал Моор на своей странице в Instagram, приложив текст распоряжения.В среду на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. По его словам, работа 31 декабря "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

тюменская область

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тюменская область, общество