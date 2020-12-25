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В Калининграде 31 декабря объявили выходным днем
В Калининграде 31 декабря объявили выходным днем
Калининградские власти после призыва президента РФ Владимира Путина сделать последний день в этом году выходным во всех регионах объявили 31 декабря в... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:06
2020-12-25T11:14
антон алиханов
владимир путин
калининградская область
общество
новый год—2021
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 25 дек - РИА Новости. Калининградские власти после призыва президента РФ Владимира Путина сделать последний день в этом году выходным во всех регионах объявили 31 декабря в Калининградской области нерабочим с переносом на январь, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.В среду на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. По его словам, работа 31 декабря "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов решил оставить 31 декабря рабочим. По мнению главы региона, поскольку региональные власти могли объявить выходной только для бюджетных организаций, а частным предприятиям предстояло самим решить, работать ли им в этот день, это привело бы к ситуации, когда, например, работающим в частных компаниях родителям не с кем было бы оставить ребенка, посещающего детсад.
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антон алиханов, владимир путин, калининградская область, общество, калининград

В Калининграде 31 декабря объявили выходным днем

11:06 25.12.2020 (обновлено: 11:14 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаБенгальские огни
Бенгальские огни - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КАЛИНИНГРАД, 25 дек - РИА Новости. Калининградские власти после призыва президента РФ Владимира Путина сделать последний день в этом году выходным во всех регионах объявили 31 декабря в Калининградской области нерабочим с переносом на январь, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
"Мы переносим рабочий день на январь. В постановлении будет указано, на какой день именно будет перенос. Но 31 декабря для работников бюджетной сферы будет выходным" - сказал Лысков.
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В среду на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. По его словам, работа 31 декабря "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов решил оставить 31 декабря рабочим. По мнению главы региона, поскольку региональные власти могли объявить выходной только для бюджетных организаций, а частным предприятиям предстояло самим решить, работать ли им в этот день, это привело бы к ситуации, когда, например, работающим в частных компаниях родителям не с кем было бы оставить ребенка, посещающего детсад.
 
Новый год—2021Антон АлихановВладимир ПутинКалининградская областьОбществоКалининград
 
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