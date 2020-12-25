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В Калининграде 31 декабря объявили выходным днем

В Калининграде 31 декабря объявили выходным днем

Калининградские власти после призыва президента РФ Владимира Путина сделать последний день в этом году выходным во всех регионах объявили 31 декабря в... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:06

2020-12-25T11:06

2020-12-25T11:14

антон алиханов

владимир путин

калининградская область

общество

новый год—2021

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 25 дек - РИА Новости. Калининградские власти после призыва президента РФ Владимира Путина сделать последний день в этом году выходным во всех регионах объявили 31 декабря в Калининградской области нерабочим с переносом на январь, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.В среду на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. По его словам, работа 31 декабря "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов решил оставить 31 декабря рабочим. По мнению главы региона, поскольку региональные власти могли объявить выходной только для бюджетных организаций, а частным предприятиям предстояло самим решить, работать ли им в этот день, это привело бы к ситуации, когда, например, работающим в частных компаниях родителям не с кем было бы оставить ребенка, посещающего детсад.

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калининград

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антон алиханов, владимир путин, калининградская область, общество, калининград