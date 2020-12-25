В Калининграде 31 декабря объявили выходным днем
11:06 25.12.2020 (обновлено: 11:14 25.12.2020)
КАЛИНИНГРАД, 25 дек - РИА Новости. Калининградские власти после призыва президента РФ Владимира Путина сделать последний день в этом году выходным во всех регионах объявили 31 декабря в Калининградской области нерабочим с переносом на январь, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
"Мы переносим рабочий день на январь. В постановлении будет указано, на какой день именно будет перенос. Но 31 декабря для работников бюджетной сферы будет выходным" - сказал Лысков.
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В среду на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. По его словам, работа 31 декабря "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов решил оставить 31 декабря рабочим. По мнению главы региона, поскольку региональные власти могли объявить выходной только для бюджетных организаций, а частным предприятиям предстояло самим решить, работать ли им в этот день, это привело бы к ситуации, когда, например, работающим в частных компаниях родителям не с кем было бы оставить ребенка, посещающего детсад.