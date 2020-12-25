https://ria.ru/20201225/vykhodnoy-1590870399.html

В Адыгее 31 декабря объявили выходным днем

В Адыгее 31 декабря объявили выходным днем

Жители Адыгеи отработают в субботу 26 декабря за четверг 31 декабря, который указом главы республики объявлен выходным, сообщила администрация региона. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:47

2020-12-25T10:47

2020-12-25T10:47

новый год—2021

михаил мишустин

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590322262_0:282:3140:2048_1920x0_80_0_0_fc40f1626948f6778666bdd48e688ae5.jpg

СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Жители Адыгеи отработают в субботу 26 декабря за четверг 31 декабря, который указом главы республики объявлен выходным, сообщила администрация региона.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, владимир путин, общество