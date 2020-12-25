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В Адыгее 31 декабря объявили выходным днем
В Адыгее 31 декабря объявили выходным днем
Жители Адыгеи отработают в субботу 26 декабря за четверг 31 декабря, который указом главы республики объявлен выходным, сообщила администрация региона. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:47
2020-12-25T10:47
2020-12-25T10:47
новый год—2021
михаил мишустин
владимир путин
общество
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СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Жители Адыгеи отработают в субботу 26 декабря за четверг 31 декабря, который указом главы республики объявлен выходным, сообщила администрация региона.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем.
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михаил мишустин, владимир путин, общество