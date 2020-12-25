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https://ria.ru/20201225/vspyshka-1590930306.html
СМИ: в Британии выявили вспышку COVID-19 в крупнейшей лаборатории
СМИ: в Британии выявили вспышку COVID-19 в крупнейшей лаборатории
В крупнейшей британской лаборатории, которая проводит тесты на COVID-19, выявили вспышку коронавирусной инфекции, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:58
2020-12-25T15:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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великобритания
в мире
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В крупнейшей британской лаборатории, которая проводит тесты на COVID-19, выявили вспышку коронавирусной инфекции, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на неназванного сотрудника учреждения.Случаи заражения зафиксировали в трех из четырех групп ученых, работающих в Milton Keynes Lighthouse Laboratory в городе Милтон-Кинс. Кроме того, вирус обнаружили у административного персонала и работников складских помещений. Точное число зараженных неизвестно, но, по данным издания, около 20 из 70 сотрудников лаборатории были вынуждены уйти на изоляцию.Как сообщил источник, в учреждении неоднократно нарушались правила безопасности. По его словам, это происходило из-за того, что лаборатории нужно было достичь целевых показателей и проводить 70 тысяч тестов в день. Во вторник, по его словам, специалисты смогли изучить только 47 тысяч проб. Официальный представитель Национальной системы здравоохранения Англии (NHS) заявил, что в ведомстве известно о вспышке коронавируса в лаборатории. При этом он подчеркнул, что в учреждении соблюдались все директивы по обеспечению безопасности.По данным ВОЗ, Соединенное Королевство находится на шестой строчке по числу инфицированных. Там зарегистрировали 2,1 миллиона случаев, почти 70 тысяч человек умерли. Недавно на острове нашли новый штамм SARS-CoV-2. По предварительным данным, он на 70% заразней обычного. Многие страны, в том числе Россия, приостановили транспортное сообщение с Великобританией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире

СМИ: в Британии выявили вспышку COVID-19 в крупнейшей лаборатории

14:58 25.12.2020 (обновлено: 15:56 25.12.2020)
 
© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© AP Photo / Frank Augstein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В крупнейшей британской лаборатории, которая проводит тесты на COVID-19, выявили вспышку коронавирусной инфекции, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на неназванного сотрудника учреждения.
Случаи заражения зафиксировали в трех из четырех групп ученых, работающих в Milton Keynes Lighthouse Laboratory в городе Милтон-Кинс. Кроме того, вирус обнаружили у административного персонала и работников складских помещений.
Точное число зараженных неизвестно, но, по данным издания, около 20 из 70 сотрудников лаборатории были вынуждены уйти на изоляцию.
Как сообщил источник, в учреждении неоднократно нарушались правила безопасности. По его словам, это происходило из-за того, что лаборатории нужно было достичь целевых показателей и проводить 70 тысяч тестов в день. Во вторник, по его словам, специалисты смогли изучить только 47 тысяч проб.
Официальный представитель Национальной системы здравоохранения Англии (NHS) заявил, что в ведомстве известно о вспышке коронавируса в лаборатории. При этом он подчеркнул, что в учреждении соблюдались все директивы по обеспечению безопасности.
По данным ВОЗ, Соединенное Королевство находится на шестой строчке по числу инфицированных. Там зарегистрировали 2,1 миллиона случаев, почти 70 тысяч человек умерли. Недавно на острове нашли новый штамм SARS-CoV-2. По предварительным данным, он на 70% заразней обычного. Многие страны, в том числе Россия, приостановили транспортное сообщение с Великобританией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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