https://ria.ru/20201225/voyna-1590926097.html
Зеленский пообещал мобилизацию всех украинцев в случае войны с Россией
Зеленский пообещал мобилизацию всех украинцев в случае войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус" заявил, что готов воевать в случае "нападения" России со стороны Крыма. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:43
2020-12-25T14:43
2020-12-25T20:15
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус" заявил, что готов воевать в случае "нападения" России со стороны Крыма."Я даже не хочу представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. В противном случае будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины", — заявил украинский лидер.По его словам, ситуация будет очень тяжелой для населения Украины. Он также предположил, что в России это прекрасно понимают.
https://ria.ru/20201225/uslovie-1590883454.html
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