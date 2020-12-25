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Зеленский пообещал мобилизацию всех украинцев в случае войны с Россией
Зеленский пообещал мобилизацию всех украинцев в случае войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус" заявил, что готов воевать в случае "нападения" России со стороны Крыма. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:43
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россия
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украина
в мире
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус" заявил, что готов воевать в случае "нападения" России со стороны Крыма."Я даже не хочу представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. В противном случае будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины", — заявил украинский лидер.По его словам, ситуация будет очень тяжелой для населения Украины. Он также предположил, что в России это прекрасно понимают.
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россия, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский пообещал мобилизацию всех украинцев в случае войны с Россией

14:43 25.12.2020 (обновлено: 20:15 25.12.2020)
 
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : Офис Президента Украины
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус" заявил, что готов воевать в случае "нападения" России со стороны Крыма.
"Я даже не хочу представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. В противном случае будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины", — заявил украинский лидер.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 11:49
Зеленский рассказал, при каком условии готов позвонить Путину
По его словам, ситуация будет очень тяжелой для населения Украины.
Он также предположил, что в России это прекрасно понимают.
 
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