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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/vorobev-1590952566.html
Воробьев сообщил, что госпитализация в Подмосковье остается высокой
Воробьев сообщил, что госпитализация в Подмосковье остается высокой
Госпитализация пациентов с коронавирусом остается высокой в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:22
2020-12-25T16:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Госпитализация пациентов с коронавирусом остается высокой в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.По его словам, от COVID-19 необходимо провакцинировать около 60% населения Подмосковья.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Воробьев сообщил, что госпитализация в Подмосковье остается высокой

16:22 25.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Госпитализация пациентов с коронавирусом остается высокой в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Госпитализация по-прежнему высокая, если на предыдущей неделе мы каждый день видели минусы в таблице – условно 1,1 тысячи госпитализируем, 1,3 тысячи выписываем, – то на этой неделе были плюсы, небольшие, но плюсы", - сказал журналистам Воробьев.
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 12:45
Новую партию вакцины от COVID-19 доставили в Подмосковье
По его словам, от COVID-19 необходимо провакцинировать около 60% населения Подмосковья.
"Вакцина – другого я не вижу рецепта, и все мы это прекрасно понимаем", - добавил Воробьев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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