https://ria.ru/20201225/vorobev-1590952566.html
Воробьев сообщил, что госпитализация в Подмосковье остается высокой
Воробьев сообщил, что госпитализация в Подмосковье остается высокой
Госпитализация пациентов с коронавирусом остается высокой в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:22
2020-12-25T16:22
2020-12-25T16:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Госпитализация пациентов с коронавирусом остается высокой в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.По его словам, от COVID-19 необходимо провакцинировать около 60% населения Подмосковья.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201225/vaktsina-1590896675.html
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество