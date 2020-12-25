Воробьев сообщил, что госпитализация в Подмосковье остается высокой

"Госпитализация по-прежнему высокая, если на предыдущей неделе мы каждый день видели минусы в таблице – условно 1,1 тысячи госпитализируем, 1,3 тысячи выписываем, – то на этой неделе были плюсы, небольшие, но плюсы", - сказал журналистам Воробьев.