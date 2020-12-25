https://ria.ru/20201225/volodin-1590901898.html
В Совфеде прокомментировали угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму
В Совфеде прокомментировали угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму
Киевские власти заявлениями о намерении сорвать строительство опреснительных установок в Крыму дают международному сообществу возможность разобраться в истинной РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:14
2020-12-25T14:14
2020-12-25T14:15
жкх
дмитрий кулеба
вячеслав володин
киев
украина
политика
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Киевские власти заявлениями о намерении сорвать строительство опреснительных установок в Крыму дают международному сообществу возможность разобраться в истинной сущности руководства нынешней Украины, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Украины о том, что Киев будет препятствовать проекту по опреснению воды на полуострове. В беседе с RT Цеков отметил, что Киев считает Крым своим. Однако, по его словам, здравомыслящие украинские политики должны понять, что такие высказывания — это вмешательство во внутренние дела России. И это понимание, уверен Цеков, с годами будет крепнуть."И в конце концов в какой-то период они признают, что Крым — это территория России", — заключил сенатор.Спикер Госдумы Вячеслав Володин, со своей стороны, уверен, что Украине не удастся сорвать строительство опреснительных установок в Крыму.Он напомнил, что киевские власти собирались препятствовать и строительству Крымского моста, и приезду на полуостров туристов."Их очередной иллюзии также предстоит развеяться", — заключил спикер.Проект по опреснению водыНа днях глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов уже в январе приступить к строительству опреснителей для водоснабжения Симферополя и Ялты.На это отреагировал украинский МИД."Было заявление <…> что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу и обязательно найдем ее и будем ей препятствовать реализовать этот проект", — заявил Дмитрий Кулеба.В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, Украина перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде. С тех пор вопрос водоснабжения решался в Крыму за счет водохранилищ естественного наполнения и добычи воды из подземных источников. Но в этом году из-за засухи водохранилища сильно обмелели, поэтому на полуострове ввели режим экономии и во многих районах подают воду по графику.Правительство России уже подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. На это планируется выделить около 50 миллиардов рублей, в основном из федерального бюджета."Злобная и злопамятная политика"Намерение Киева помешать строительству опреснителей в Крыму прокомментировали и в Госдуме. Депутат от Крымского региона Михаил Шеремет выразил уверенность, что опреснительные станции построят в отведенные сроки."Сомнений в этом никаких быть не может. Никто не в состоянии помешать России воплотить в жизнь этот масштабный и столь жизненно необходимый для крымчан проект. Как бы Киев не старался любыми путями навредить крымчанам, ничего у них не получится. Крым дома в России, и в этом его главная сила", — сказал он РИА Новости. Киевским властям Шермет пожелал благоразумия и здравомыслия.Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что политикой в отношении крымчан киевские власти продолжают нарушать международные нормы и права человека."Помешать, взорвать, перекрыть — политическая элита Украины с каждым днем все яростнее демонстрирует свою злобную разрушительную сущность. Злобная и злопамятная политика Украины похожа на куклу в кукольном театре, которая делает конвульсивные движения", — сказал он.Угрозы Киева помешать проекту по опреснению воды в Крыму говорят о неконструктивном подходе киевских властей, заявил РИА Новости источник в российском МИД."Слова Кулебы показывают подлинное отношение нынешних украинских властей к жителям Крыма: ради своих целей им наплевать на жизнь людей. Желание нагадить — это не самое благородное желание, и не свидетельствует о высоких моральных качествах наших украинских коллег, которые так заявляют, не думая о насущных потребностях населения. Их подход — чем хуже, тем лучше, это на их совести", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что, независимо от заявлений Киева, проблема с водоснабжением Крыма будет решена.Он напомнил о поговорке "Собака лает, караван идет". "От высказываний господина Кулебы едва ли планы по решению проблемы водоснабжения Крыма каким-то боком зависят. Чуть раньше, чуть позже, но все равно все проблемы, которые есть в Крыму, будут решены", — заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201225/opresnenie-1590902999.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20201224/krym-1590668298.html
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жкх, дмитрий кулеба, вячеслав володин, киев, украина, политика
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Киевские власти заявлениями о намерении сорвать строительство опреснительных установок в Крыму дают международному сообществу возможность разобраться в истинной сущности руководства нынешней Украины, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Украины о том, что Киев будет препятствовать проекту по опреснению воды на полуострове.
В беседе с RT
Цеков отметил, что Киев считает Крым своим. Однако, по его словам, здравомыслящие украинские политики должны понять, что такие высказывания — это вмешательство во внутренние дела России. И это понимание, уверен Цеков, с годами будет крепнуть.
"И в конце концов в какой-то период они признают, что Крым — это территория России", — заключил сенатор.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
, со своей стороны, уверен, что Украине не удастся сорвать строительство опреснительных установок в Крыму.
"Это же надо так ненавидеть людей! Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда. Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще. Конечно, им это не удастся", — cказал Володин.
Он напомнил, что киевские власти собирались препятствовать и строительству Крымского моста, и приезду на полуостров туристов.
"Их очередной иллюзии также предстоит развеяться", — заключил спикер.
Проект по опреснению воды
На днях глава Крыма Сергей Аксенов
заявил, что подрядчик готов уже в январе приступить к строительству опреснителей для водоснабжения Симферополя и Ялты.
"Все решения, в принципе, приняты. По сути, уже сейчас идет проектирование, коллеги на низком старте стоят и, по большому счету, с 1 января приступят к практическим работам", — сказал он, добавив, что строительство займет 14-15 месяцев.
На это отреагировал украинский МИД.
"Было заявление <…> что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу и обязательно найдем ее и будем ей препятствовать реализовать этот проект", — заявил Дмитрий Кулеба
.
В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, Украина перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде. С тех пор вопрос водоснабжения решался в Крыму за счет водохранилищ естественного наполнения и добычи воды из подземных источников. Но в этом году из-за засухи водохранилища сильно обмелели, поэтому на полуострове ввели режим экономии и во многих районах подают воду по графику.
Правительство России уже подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. На это планируется выделить около 50 миллиардов рублей, в основном из федерального бюджета.
"Злобная и злопамятная политика"
Намерение Киева помешать строительству опреснителей в Крыму прокомментировали и в Госдуме. Депутат от Крымского региона Михаил Шеремет
выразил уверенность, что опреснительные станции построят в отведенные сроки.
"Сомнений в этом никаких быть не может. Никто не в состоянии помешать России воплотить в жизнь этот масштабный и столь жизненно необходимый для крымчан проект. Как бы Киев не старался любыми путями навредить крымчанам, ничего у них не получится. Крым дома в России, и в этом его главная сила", — сказал он РИА Новости.
Киевским властям Шермет пожелал благоразумия и здравомыслия.
"Надеюсь, в следующем году они наконец-то перестанут лезть в дела соседних государств. Наконец-то займутся делами своего государства и обратят внимание на свой народ, на печальное состояние экономики и социальной сферы", — сказал депутат.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
отметил, что политикой в отношении крымчан киевские власти продолжают нарушать международные нормы и права человека.
"Помешать, взорвать, перекрыть — политическая элита Украины
с каждым днем все яростнее демонстрирует свою злобную разрушительную сущность. Злобная и злопамятная политика Украины похожа на куклу в кукольном театре, которая делает конвульсивные движения", — сказал он.
Угрозы Киева
помешать проекту по опреснению воды в Крыму говорят о неконструктивном подходе киевских властей, заявил РИА Новости источник в российском МИД.
"Слова Кулебы показывают подлинное отношение нынешних украинских властей к жителям Крыма: ради своих целей им наплевать на жизнь людей. Желание нагадить — это не самое благородное желание, и не свидетельствует о высоких моральных качествах наших украинских коллег, которые так заявляют, не думая о насущных потребностях населения. Их подход — чем хуже, тем лучше, это на их совести", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что, независимо от заявлений Киева, проблема с водоснабжением Крыма будет решена.
"Да, они будут гадить, это понятно, но это линия, которая может вызывать только сожаление. Люди не понимают правду жизни, не понимают того, что от их действий ничего не зависит, это неконструктивный подход. К ним уважения и доверия такие действия не вызывают", — считает источник.
Он напомнил о поговорке "Собака лает, караван идет".
"От высказываний господина Кулебы едва ли планы по решению проблемы водоснабжения Крыма каким-то боком зависят. Чуть раньше, чуть позже, но все равно все проблемы, которые есть в Крыму, будут решены", — заключил собеседник агентства.