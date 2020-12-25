https://ria.ru/20201225/volodin-1590901898.html

В Совфеде прокомментировали угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму

В Совфеде прокомментировали угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму

Киевские власти заявлениями о намерении сорвать строительство опреснительных установок в Крыму дают международному сообществу возможность разобраться в истинной РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:14

2020-12-25T14:14

2020-12-25T14:15

жкх

дмитрий кулеба

вячеслав володин

киев

украина

политика

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Киевские власти заявлениями о намерении сорвать строительство опреснительных установок в Крыму дают международному сообществу возможность разобраться в истинной сущности руководства нынешней Украины, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Украины о том, что Киев будет препятствовать проекту по опреснению воды на полуострове. В беседе с RT Цеков отметил, что Киев считает Крым своим. Однако, по его словам, здравомыслящие украинские политики должны понять, что такие высказывания — это вмешательство во внутренние дела России. И это понимание, уверен Цеков, с годами будет крепнуть."И в конце концов в какой-то период они признают, что Крым — это территория России", — заключил сенатор.Спикер Госдумы Вячеслав Володин, со своей стороны, уверен, что Украине не удастся сорвать строительство опреснительных установок в Крыму.Он напомнил, что киевские власти собирались препятствовать и строительству Крымского моста, и приезду на полуостров туристов."Их очередной иллюзии также предстоит развеяться", — заключил спикер.Проект по опреснению водыНа днях глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов уже в январе приступить к строительству опреснителей для водоснабжения Симферополя и Ялты.На это отреагировал украинский МИД."Было заявление <…> что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу и обязательно найдем ее и будем ей препятствовать реализовать этот проект", — заявил Дмитрий Кулеба.В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, Украина перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде. С тех пор вопрос водоснабжения решался в Крыму за счет водохранилищ естественного наполнения и добычи воды из подземных источников. Но в этом году из-за засухи водохранилища сильно обмелели, поэтому на полуострове ввели режим экономии и во многих районах подают воду по графику.Правительство России уже подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. На это планируется выделить около 50 миллиардов рублей, в основном из федерального бюджета."Злобная и злопамятная политика"Намерение Киева помешать строительству опреснителей в Крыму прокомментировали и в Госдуме. Депутат от Крымского региона Михаил Шеремет выразил уверенность, что опреснительные станции построят в отведенные сроки."Сомнений в этом никаких быть не может. Никто не в состоянии помешать России воплотить в жизнь этот масштабный и столь жизненно необходимый для крымчан проект. Как бы Киев не старался любыми путями навредить крымчанам, ничего у них не получится. Крым дома в России, и в этом его главная сила", — сказал он РИА Новости. Киевским властям Шермет пожелал благоразумия и здравомыслия.Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что политикой в отношении крымчан киевские власти продолжают нарушать международные нормы и права человека."Помешать, взорвать, перекрыть — политическая элита Украины с каждым днем все яростнее демонстрирует свою злобную разрушительную сущность. Злобная и злопамятная политика Украины похожа на куклу в кукольном театре, которая делает конвульсивные движения", — сказал он.Угрозы Киева помешать проекту по опреснению воды в Крыму говорят о неконструктивном подходе киевских властей, заявил РИА Новости источник в российском МИД."Слова Кулебы показывают подлинное отношение нынешних украинских властей к жителям Крыма: ради своих целей им наплевать на жизнь людей. Желание нагадить — это не самое благородное желание, и не свидетельствует о высоких моральных качествах наших украинских коллег, которые так заявляют, не думая о насущных потребностях населения. Их подход — чем хуже, тем лучше, это на их совести", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что, независимо от заявлений Киева, проблема с водоснабжением Крыма будет решена.Он напомнил о поговорке "Собака лает, караван идет". "От высказываний господина Кулебы едва ли планы по решению проблемы водоснабжения Крыма каким-то боком зависят. Чуть раньше, чуть позже, но все равно все проблемы, которые есть в Крыму, будут решены", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201225/opresnenie-1590902999.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/ukraina-1590867333.html

https://ria.ru/20201225/voda-1590855037.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/krym-1590668298.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/aksenov-1590817675.html

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жкх, дмитрий кулеба, вячеслав володин, киев, украина, политика