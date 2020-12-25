https://ria.ru/20201225/voditel-1590861131.html

В Екатеринбурге застрелили водителя маршрутки

В Екатеринбурге застрелили водителя маршрутки

Следователи возбудили уголовное дело после убийства водителя маршрутного автобуса в Екатеринбурге, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T09:39

2020-12-25T09:39

2020-12-25T11:23

валерий горелых

березовский

следственный комитет россии (ск рф)

ford motor

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после убийства водителя маршрутного автобуса в Екатеринбурге, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального управления СК РФ.Информация о ЧП поступила накануне вечером: пулю в голову получил 44-летний водитель микроавтобуса Ford Transit.Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, погибший был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и возил рабочих из Екатеринбурга в город Березовский и обратно.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи осмотрели место ЧП и маршрутку, в которой пострадавший находился во время нападения, изъяли ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы. Подозреваемого пытаются задержать по горячим следам.

https://ria.ru/20201224/ubiystvo-1590802808.html

березовский

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий горелых, березовский, следственный комитет россии (ск рф), ford motor, екатеринбург, происшествия