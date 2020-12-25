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"Замучается пыль глотать". В Крыму оценили угрозы проекту по опреснению
"Замучается пыль глотать". В Крыму оценили угрозы проекту по опреснению
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал ущербными угрозы РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T08:32
2020-12-25T08:32
дмитрий кулеба
сергей аксенов (политик)
мид украины
симферополь
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал ущербными угрозы киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в крымском регионе.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района (для водоснабжения Симферополя) и в Ялте. По словам Аксенова, подрядчик готов уже в январе приступить к строительству опреснителей. Примерный срок работ – до 14-15 месяцев.Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализовать этот проект "большой международной компании", которую намерены привлечь крымские власти.По его словам, министр иностранных дел Украины своими заявлениями по Крыму все больше напоминает персонажа комедий.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
https://ria.ru/20201222/voda-1590359046.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/shoygu-1590295256.html
симферополь
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дмитрий кулеба, сергей аксенов (политик), мид украины, симферополь, республика крым, в мире

"Замучается пыль глотать". В Крыму оценили угрозы проекту по опреснению

08:32 25.12.2020
 
© РИА Новости / Александр НатрускинАдвокат, правозащитник Александр Молохов
Адвокат, правозащитник Александр Молохов - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал ущербными угрозы киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в крымском регионе.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района (для водоснабжения Симферополя) и в Ялте. По словам Аксенова, подрядчик готов уже в январе приступить к строительству опреснителей. Примерный срок работ – до 14-15 месяцев.
Житель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 12:19
"Для населения достаточно". Киев назвал условие для поставок воды в Крым
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализовать этот проект "большой международной компании", которую намерены привлечь крымские власти.
"Подобные угрозы ущербны. Все это очередное самодурство украинского министра иностранных дел. Замучается Кулеба "пыль глотать", совершая подобные демарши", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, министр иностранных дел Украины своими заявлениями по Крыму все больше напоминает персонажа комедий.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время выступления президента РФ Владимира Путина на расширенном заседании коллегии министерства обороны - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 20:38
Шойгу обозначил, когда увеличат подачу воды в Крым
 
Дмитрий КулебаСергей Аксенов (политик)МИД УкраиныСимферопольРеспублика КрымВ мире
 
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