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ВКонтакте переведет выручку от новогоднего подарка на благотворительность
ВКонтакте переведет выручку от новогоднего подарка на благотворительность
ВКонтакте проводит традиционную новогоднюю акцию. Пользователи могут поздравить друзей с помощью специального анимированного подарка, а вырученные с покупок... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:58
2020-12-25T14:58
2020-12-25T16:33
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. ВКонтакте проводит традиционную новогоднюю акцию. Пользователи могут поздравить друзей с помощью специального анимированного подарка, а вырученные с покупок средства будут перечислены в благотворительные фонды. В этом году на подарке изображён символ 2021 года — бычок Борис, который обнимает ёлку.Подарок стоит от 35 рублей (5 голосов ВКонтакте). Его можно купить с 25 декабря по 15 января. Собранные за эти дни средства будут перечислены трём благотворительным организациям:• "Свет" — собирает средства на лечение детей c онкологическими заболеваниями;• "Антон тут рядом" — поддерживает людей с аутизмом: помогает детям учиться наравне со сверстниками, а взрослым — найти работу и друзей;• "Мята" — помогает детям из детских домов раскрыть таланты: реализует программы образования, профориентации и трудоустройства для детей в трудной жизненной ситуации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. ВКонтакте проводит традиционную новогоднюю акцию. Пользователи могут поздравить друзей с помощью специального анимированного подарка, а вырученные с покупок средства будут перечислены в благотворительные фонды. В этом году на подарке изображён символ 2021 года — бычок Борис, который обнимает ёлку.
Подарок стоит от 35 рублей (5 голосов ВКонтакте). Его можно купить с 25 декабря по 15 января. Собранные за эти дни средства будут перечислены трём благотворительным организациям:
• "Свет"
— собирает средства на лечение детей c онкологическими заболеваниями;
• "Антон тут рядом"
— поддерживает людей с аутизмом: помогает детям учиться наравне со сверстниками, а взрослым — найти работу и друзей;
• "Мята"
— помогает детям из детских домов раскрыть таланты: реализует программы образования, профориентации и трудоустройства для детей в трудной жизненной ситуации.