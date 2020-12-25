https://ria.ru/20201225/vkontakte-1590930088.html

ВКонтакте переведет выручку от новогоднего подарка на благотворительность

ВКонтакте переведет выручку от новогоднего подарка на благотворительность

ВКонтакте проводит традиционную новогоднюю акцию. Пользователи могут поздравить друзей с помощью специального анимированного подарка, а вырученные с покупок... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:58

2020-12-25T14:58

2020-12-25T16:33

новый год—2021

вконтакте

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. ВКонтакте проводит традиционную новогоднюю акцию. Пользователи могут поздравить друзей с помощью специального анимированного подарка, а вырученные с покупок средства будут перечислены в благотворительные фонды. В этом году на подарке изображён символ 2021 года — бычок Борис, который обнимает ёлку.Подарок стоит от 35 рублей (5 голосов ВКонтакте). Его можно купить с 25 декабря по 15 января. Собранные за эти дни средства будут перечислены трём благотворительным организациям:• "Свет" — собирает средства на лечение детей c онкологическими заболеваниями;• "Антон тут рядом" — поддерживает людей с аутизмом: помогает детям учиться наравне со сверстниками, а взрослым — найти работу и друзей;• "Мята" — помогает детям из детских домов раскрыть таланты: реализует программы образования, профориентации и трудоустройства для детей в трудной жизненной ситуации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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