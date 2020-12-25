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Новый год—2021
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ВКонтакте переведет выручку от новогоднего подарка на благотворительность
ВКонтакте переведет выручку от новогоднего подарка на благотворительность
ВКонтакте проводит традиционную новогоднюю акцию. Пользователи могут поздравить друзей с помощью специального анимированного подарка, а вырученные с покупок... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:58
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новый год—2021
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. ВКонтакте проводит традиционную новогоднюю акцию. Пользователи могут поздравить друзей с помощью специального анимированного подарка, а вырученные с покупок средства будут перечислены в благотворительные фонды. В этом году на подарке изображён символ 2021 года — бычок Борис, который обнимает ёлку.Подарок стоит от 35 рублей (5 голосов ВКонтакте). Его можно купить с 25 декабря по 15 января. Собранные за эти дни средства будут перечислены трём благотворительным организациям:• "Свет" — собирает средства на лечение детей c онкологическими заболеваниями;• "Антон тут рядом" — поддерживает людей с аутизмом: помогает детям учиться наравне со сверстниками, а взрослым — найти работу и друзей;• "Мята" — помогает детям из детских домов раскрыть таланты: реализует программы образования, профориентации и трудоустройства для детей в трудной жизненной ситуации.
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ВКонтакте переведет выручку от новогоднего подарка на благотворительность

14:58 25.12.2020 (обновлено: 16:33 25.12.2020)
 
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : ВКонтакте
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. ВКонтакте проводит традиционную новогоднюю акцию. Пользователи могут поздравить друзей с помощью специального анимированного подарка, а вырученные с покупок средства будут перечислены в благотворительные фонды. В этом году на подарке изображён символ 2021 года — бычок Борис, который обнимает ёлку.
Подарок стоит от 35 рублей (5 голосов ВКонтакте). Его можно купить с 25 декабря по 15 января. Собранные за эти дни средства будут перечислены трём благотворительным организациям:
© ВКонтактеБычок Борис
Бычок Борис - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© ВКонтакте
Бычок Борис
"Свет" — собирает средства на лечение детей c онкологическими заболеваниями;
"Антон тут рядом" — поддерживает людей с аутизмом: помогает детям учиться наравне со сверстниками, а взрослым — найти работу и друзей;
"Мята" — помогает детям из детских домов раскрыть таланты: реализует программы образования, профориентации и трудоустройства для детей в трудной жизненной ситуации.
 
Новый год—2021ВКонтакте
 
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