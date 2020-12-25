https://ria.ru/20201225/vezd-1590996366.html

Турция обязала предоставлять при въезде отрицательный тест на COVID-19

Турция обязала предоставлять при въезде отрицательный тест на COVID-19

Начиная с 28 декабря все прилетающие в Турцию пассажиры должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сообщил министр здравоохранения страны... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T20:37

2020-12-25T20:37

2020-12-25T22:39

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АНКАРА, 25 дек — РИА Новости. Начиная с 28 декабря все прилетающие в Турцию пассажиры должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Это же правило с 30 декабря начнет действовать и для путешествующих наземным транспортом. Чиновник подчеркнул, что тест необходимо сделать не более чем за 72 часа до посещения Турции. В случае отсутствия документа во въезде будет отказано. Ранее в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в стране запрещаются "новогодние вечеринки, где бы они ни проводились — в отелях, на виллах, где угодно". За соблюдением запрета будут следить силы безопасности. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/turtsiya-1590740239.html

турция

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