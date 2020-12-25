https://ria.ru/20201225/vaktsiny-1590763595.html
Не верю! Алкоголь, чипирование и аутизм: правда и мифы о вакцинах
Не верю! Алкоголь, чипирование и аутизм: правда и мифы о вакцинах
Можно ли заболеть из-за вакцины? Возможно ли, что вакцинация - это сговор фармкомпаний, который хотят на ней обогатиться? Правда ли, что после прививки 42 дня нельзя пить алкоголь? Связаны ли прививки с развитием аутизма у детей? И реально ли чипировать человека через вакцину? Вместе с микробиологом Евгением Плисовым разбираем мифы о прививках.
2020-12-25T12:00
2020-12-25T12:00
2020-12-25T12:00
не верю!
подкаст
общество
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Не верю! Алкоголь, чипирование и аутизм: правда и мифы о вакцинах
Можно ли заболеть из-за вакцины? Возможно ли, что вакцинация - это сговор фармкомпаний, который хотят на ней обогатиться? Правда ли, что после прививки 42 дня нельзя пить алкоголь? Связаны ли прививки с развитием аутизма у детей? И реально ли чипировать человека через вакцину? Вместе с микробиологом Евгением Плисовым разбираем мифы о прививках.
audio/mpeg
Не верю! Алкоголь, чипирование и аутизм: правда и мифы о вакцинах
Можно ли заболеть из-за вакцины? Возможно ли, что вакцинация - это сговор фармкомпаний, который хотят на ней обогатиться? Правда ли, что после прививки 42 дня нельзя пить алкоголь? Связаны ли прививки с развитием аутизма у детей? И реально ли чипировать человека через вакцину? Вместе с микробиологом Евгением Плисовым разбираем мифы о прививках.
audio/mpeg
Во всех регионах России началась бесплатная добровольная вакцинация от коронавируса. Ведущие подкаста Наташа Шашина и Артем Буфтяк уже сделали прививку - чтобы чувствовать себя спокойнее, не дергаясь из-за каждого “чиха”, и не бояться заразить пожилых родственников на семейных застольях в Новый год. Как работают вакцины? Если у женщины, сделавшей прививку, родится ребенок - будет ли он иметь иммунитет? И наоборот - не могут ли уже у детей проявиться нехорошие побочные эффекты? Расспрашиваем микробиолога, научного журналиста Евгения Плисова.01:00 Сколько нельзя пить после прививки (и как пересекаются вакцины и алкоголь)05:25 Как действуют вакцины08:13 Зачем вакцины вкалывают в два этапа (не будет ли перегрузки иммунной системы?)13:20 Можно ли чипировать через вакцину14:57 “Вакцинация - это заговор фармкомпаний чтобы на этом нагреться” - прибыльный ли это бизнес?16:00 От чего зависят побочные эффекты18:00 Можно ли стать переносчиком вируса, сделав прививку 19:43 Могут ли прививки сказаться на здоровье детей, которые у вас родятся (и могут ли они получить иммунитет)20:30 “Прививки приводят к аутизму”: как возник этот мифСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, подкаст, общество
Не верю! Алкоголь, чипирование и аутизм: правда и мифы о вакцинах
Можно ли заболеть из-за вакцины? Возможно ли, что вакцинация - это сговор фармкомпаний, который хотят на ней обогатиться? Правда ли, что после прививки 42 дня нельзя пить алкоголь? Связаны ли прививки с развитием аутизма у детей? И реально ли чипировать человека через вакцину? Вместе с микробиологом Евгением Плисовым разбираем мифы о прививках.
Во всех регионах России началась бесплатная добровольная вакцинация от коронавируса. Ведущие подкаста Наташа Шашина и Артем Буфтяк уже сделали прививку - чтобы чувствовать себя спокойнее, не дергаясь из-за каждого “чиха”, и не бояться заразить пожилых родственников на семейных застольях в Новый год.
Как работают вакцины? Если у женщины, сделавшей прививку, родится ребенок - будет ли он иметь иммунитет? И наоборот - не могут ли уже у детей проявиться нехорошие побочные эффекты? Расспрашиваем микробиолога, научного журналиста Евгения Плисова.
01:00 Сколько нельзя пить после прививки (и как пересекаются вакцины и алкоголь)
05:25 Как действуют вакцины
08:13 Зачем вакцины вкалывают в два этапа (не будет ли перегрузки иммунной системы?)
13:20 Можно ли чипировать через вакцину
14:57 “Вакцинация - это заговор фармкомпаний чтобы на этом нагреться” - прибыльный ли это бизнес?
16:00 От чего зависят побочные эффекты
18:00 Можно ли стать переносчиком вируса, сделав прививку
19:43 Могут ли прививки сказаться на здоровье детей, которые у вас родятся (и могут ли они получить иммунитет)
20:30 “Прививки приводят к аутизму”: как возник этот миф
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