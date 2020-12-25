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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/vaktsinatsiya-1590937110.html
Мишустин поручил контролировать вакцинацию от COVID-19 на всех этапах
Мишустин поручил контролировать вакцинацию от COVID-19 на всех этапах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил не ослаблять контроль за вакцинацией от коронавируса на всех этапах - от производства вакцин до их доставки в... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:24
2020-12-25T15:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
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СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил не ослаблять контроль за вакцинацией от коронавируса на всех этапах - от производства вакцин до их доставки в медучреждения, отметив, что "Спутник V" появился уже во всех регионах РФ, отгружено более 310 тыс доз, необходимая инфраструктура на местах выстроена."Очень прошу вас всех не ослаблять контроль сегодня за ситуацией по всей цепочке от производства до доставки, хранения и пунктов вакцинации", - сказал Мишустин в ходе встречи с производителями вакцин от коронавируса.Он рассказал, что вакцина "Спутник V" появилась уже во всех регионах страны."На сегодня отгружено уже 310 тысяч доз, даже чуть больше. Мы провели анализ готовности субъектов РФ к приемке, хранению и распределению вакцины. Вся необходимая инфраструктура на местах в целом выстроена", - рассказал Мишустин.По его словам, определены более 1200 медицинских организаций, где люди могут сделать прививки от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин

Мишустин поручил контролировать вакцинацию от COVID-19 на всех этапах

15:24 25.12.2020 (обновлено: 15:26 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил не ослаблять контроль за вакцинацией от коронавируса на всех этапах - от производства вакцин до их доставки в медучреждения, отметив, что "Спутник V" появился уже во всех регионах РФ, отгружено более 310 тыс доз, необходимая инфраструктура на местах выстроена.
"Очень прошу вас всех не ослаблять контроль сегодня за ситуацией по всей цепочке от производства до доставки, хранения и пунктов вакцинации", - сказал Мишустин в ходе встречи с производителями вакцин от коронавируса.
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Он рассказал, что вакцина "Спутник V" появилась уже во всех регионах страны.
"На сегодня отгружено уже 310 тысяч доз, даже чуть больше. Мы провели анализ готовности субъектов РФ к приемке, хранению и распределению вакцины. Вся необходимая инфраструктура на местах в целом выстроена", - рассказал Мишустин.
По его словам, определены более 1200 медицинских организаций, где люди могут сделать прививки от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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