https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590960909.html

В Германии выяснили, как немцы относятся к вакцинации от COVID-19

В Германии выяснили, как немцы относятся к вакцинации от COVID-19

Большинство немцев боится побочных действий прививки от коронавируса, сообщает агентство DPA со ссылкой на заказанный им социологический опрос немецкого... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:55

2020-12-25T16:55

2020-12-25T16:55

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

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БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Большинство немцев боится побочных действий прививки от коронавируса, сообщает агентство DPA со ссылкой на заказанный им социологический опрос немецкого института YouGov.О своих опасениях в этой связи заявили 57 процентов опрошенных. Вакцинация в Германии начнется в воскресенье 27 декабря. Согласно национальному плану, предложенному Минздравом ФРГ, в первую очередь привиты будут лица старше 80 лет, сотрудники и персонал домов для престарелых, а также медицинский персонал в реанимации и приемных покоях, который работает в условиях "повышенного риска". До конца марта в ФРГ планируется поставить до 12 миллионов доз вакцины. Как заявил ранее глава Минздрава Йенс Шпан, до лета всем гражданам Германии будет сделано "предложение о вакцинации".Как свидетельствуют итоги опроса, почти две трети немцев хотят сделать прививки от коронавируса, только 19 процентов выступают категорически против вакцинации. При этом 32 процента опрошенных заявили, что готовы сделать прививку немедленно, еще 33 процентов готовы прививаться только после того, как будет известно о "возможных последствиях" вакцинации, пишет агентство. Еще 16 процентов опрошенных пока не приняли никакого решения.Готовность сделать прививку выразили прежде всего молодые люди - в возрастной группе от 18 до 24 лет таких желающих 54 процентов. Среди лиц старше 55 лет - только 7 процентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/germaniya-1590592679.html

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, в мире