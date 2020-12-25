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Около 6,5 миллиона доз вакцины "Спутник V" поступят в медучреждения
Около 6,5 миллиона доз вакцины "Спутник V" поступят в медучреждения
Порядка 6,5 миллиона доз вакцины "Спутник V" поступят в медицинские учреждения РФ в январе-феврале, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:17
2020-12-25T15:17
2020-12-25T15:17
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СТРЕЛЬНА (Санкт-Петербург), 25 дек - РИА Новости. Порядка 6,5 миллиона доз вакцины "Спутник V" поступят в медицинские учреждения РФ в январе-феврале, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Темпы выпуска вакцины растут. Мы это видим. В январе-феврале в медицинские учреждения по нашим расчётам поступят почти 6,5 миллиона доз препарата. Это очень хорошо", - сказал Мишустин в ходе встречи с производителями вакцин от коронавируса.Он отметил, что намеченные ранее планы перевыполняются.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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