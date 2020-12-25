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https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590931595.html
Гинцбург рассказал об исследовании вакцины "Спутник V" на пожилых
Гинцбург рассказал об исследовании вакцины "Спутник V" на пожилых
Результаты исследования вакцины "Спутник V" на пожилых людях будут объявлены в ближайшее время, никаких новых побочных эффектов у добровольцев выявлено не было, РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:02
2020-12-25T15:17
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Результаты исследования вакцины "Спутник V" на пожилых людях будут объявлены в ближайшее время, никаких новых побочных эффектов у добровольцев выявлено не было, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."В ближайшее время будут объявлены результаты по пожилым, там никакой побочки нет",- сказал Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество

Гинцбург рассказал об исследовании вакцины "Спутник V" на пожилых

15:02 25.12.2020 (обновлено: 15:17 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации от коронавируса в военном клиническом госпитале № 1602 в Ростове-на-Дону
Медицинский работник во время вакцинации от коронавируса в военном клиническом госпитале № 1602 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Результаты исследования вакцины "Спутник V" на пожилых людях будут объявлены в ближайшее время, никаких новых побочных эффектов у добровольцев выявлено не было, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"В ближайшее время будут объявлены результаты по пожилым, там никакой побочки нет",- сказал Гинцбург.
Вакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в красной зоне госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 08:00Наука
Прививки от COVID-19 и последствия. Чего ждут ученые от новых вакцин
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургНИИ им. ГамалеиЗдоровье - Общество
 
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