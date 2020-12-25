https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590931595.html

Гинцбург рассказал об исследовании вакцины "Спутник V" на пожилых

Гинцбург рассказал об исследовании вакцины "Спутник V" на пожилых

Результаты исследования вакцины "Спутник V" на пожилых людях будут объявлены в ближайшее время, никаких новых побочных эффектов у добровольцев выявлено не было, РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:02

2020-12-25T15:02

2020-12-25T15:17

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

нии им. гамалеи

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Результаты исследования вакцины "Спутник V" на пожилых людях будут объявлены в ближайшее время, никаких новых побочных эффектов у добровольцев выявлено не было, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."В ближайшее время будут объявлены результаты по пожилым, там никакой побочки нет",- сказал Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html

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2020

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество