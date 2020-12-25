https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590927045.html

Мишустин рассказал о поддержке производителей вакцин от COVID-19

Мишустин рассказал о поддержке производителей вакцин от COVID-19

Правительство РФ продолжит поддержку производителей российских вакцин от коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что в настоящий момент... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:49

2020-12-25T14:49

2020-12-25T14:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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биокад

стрельна

здоровье - общество

михаил мишустин

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СТРЕЛЬНА (C.-Петербург), 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ продолжит поддержку производителей российских вакцин от коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что в настоящий момент стоит задача масштабного наращивания объемов производства вакцины, чтобы обеспечить ей все регионы."Наша задача сейчас - масштабно наращивать объемы производства вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить ей все регионы нашей страны", - добавил премьер.Мишустин рассказал, что выпущенный в научно-производственном центре в Стрельне препарат должен с соблюдением всех необходимых условий транспортировки отправляться в самые разные регионы страны.Он отметил, что работа на предприятии идет практически без перерывов, и поблагодарил за это коллектив центра."Биокад" - одна из крупнейших российских инновационных биотехнологических компаний, она была основана в 2001 году. Компания объединяет научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, систему доклинических и клинических исследований, соответствующих международным стандартам.Компанией 21 сентября было подписано соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". По состоянию на 16 декабря 2020 года компанией произведено 863 285 доз (I+II компонент), начались поставки препарата. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, биокад, стрельна, здоровье - общество, михаил мишустин