Мишустин рассказал о поддержке производителей вакцин от COVID-19
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии запуска первой очереди фармацевтического завода АО "Активный компонент" в городе Пушкин
СТРЕЛЬНА (C.-Петербург), 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ продолжит поддержку производителей российских вакцин от коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что в настоящий момент стоит задача масштабного наращивания объемов производства вакцины, чтобы обеспечить ей все регионы.
"Правительство предпринимает все необходимые меры для развития российских компаний-производителей вакцин. Я абсолютно точно могу сказать, что такая поддержка будет продолжена, тем более сейчас, когда настолько велика потребность в препаратах отечественного производства", - сказал Мишустин в ходе посещения в научно-производственного центра компании "Биокад", где он ознакомился с ходом производства вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Наша задача сейчас - масштабно наращивать объемы производства вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить ей все регионы нашей страны", - добавил премьер.
Мишустин рассказал, что выпущенный в научно-производственном центре в Стрельне препарат должен с соблюдением всех необходимых условий транспортировки отправляться в самые разные регионы страны.
"Термоконтейнеры с вакциной проделают путь в тысячи километров, чтобы сохранить, в первую очередь, здоровье людей и, конечно, защитить их от коронавирусной инфекции. Важно последовательно расширять объемы производства на этой площадке и в полной мере задействовать потенциал вашей компании", - заявил премьер.
Он отметил, что работа на предприятии идет практически без перерывов, и поблагодарил за это коллектив центра.
"Биокад" - одна из крупнейших российских инновационных биотехнологических компаний, она была основана в 2001 году. Компания объединяет научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, систему доклинических и клинических исследований, соответствующих международным стандартам.
Компанией 21 сентября было подписано соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". По состоянию на 16 декабря 2020 года компанией произведено 863 285 доз (I+II компонент), начались поставки препарата.
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