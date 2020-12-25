https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590925449.html

BioNTech оценила эффективность вакцины против новой мутации коронавируса

BioNTech оценила эффективность вакцины против новой мутации коронавируса

Эффективность антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech против "британской" мутации Sars-CoV-2 будет точно установлена через две недели, но если потребуется ее РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:40

2020-12-25T14:40

2020-12-25T14:40

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

евросоюз

германия

в мире

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БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Эффективность антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech против "британской" мутации Sars-CoV-2 будет точно установлена через две недели, но если потребуется ее модификация, то это может быть сделано за шесть недель, заявил глава немецкой фирмы BioNTech Угур Шахин.По его словам, вероятность того, что вакцина эффективна и против новой версии коронавируса "очень высокая". Он пояснил, что "ключевой протеин в новом варианте вируса изменился лишь на один процент"."Это означает, что остальные 99 процентов остались прежними. А иммунный ответ организма, который активирует наша вакцина, атакует этот протеин с разных сторон. Поэтому существует очень высокая вероятность того, что вакцина и в этом случае сохранит эффективность. Но с уверенностью мы сможем об этом сказать через две недели, когда получим результаты исследований", - заявил Шахин.При этом компания BioNTech в состоянии сделать новую вакцину за шесть недель, если "британская" мутация потребует этого. Технология матричной РНК, которую использует BioNTech, позволяет сделать это, пояснил он."Чисто технически мы можем произвести новую вакцину примерно за шесть недель. Но, скорее всего, ее разработка будет идти дольше, ведь нам потребуется доказать, что вакцина вызывает иммунную реакцию против нового варианта коронавируса. Кроме того, изменения вакцины должны будут утвердить официальные ведомства", - заявил разработчик вакцины.Он также дал прогноз развитию пандемии в ЕС. По его мнению, достижение необходимого уровня вакцинации в 60-70% населения возможно к зиме следующего года, тогда пандемия в Евросоюзе будет взята под контроль. Минздрав ФРГ ранее давал прогноз, что в Германии это произойдет к концу лета следующего года.Ожидается, что вакцинация в Евросоюзе вакциной Pfizer/BioNTech начнется 27-29 декабря. Сам Шахин при этом пока не будет вакцинироваться. Он пояснил, что в настоящее время этому препятствуют немецкие и европейские законы - во-первых, Шахин как бизнесмен не входит в приоритетную группу на вакцинирование, во-вторых, он не имеет права делать это как разработчик вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/allergiya-1590656484.html

https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590268778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, евросоюз, германия, в мире