https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590925449.html
BioNTech оценила эффективность вакцины против новой мутации коронавируса
BioNTech оценила эффективность вакцины против новой мутации коронавируса
Эффективность антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech против "британской" мутации Sars-CoV-2 будет точно установлена через две недели, но если потребуется ее РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:40
2020-12-25T14:40
2020-12-25T14:40
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
евросоюз
германия
в мире
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БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Эффективность антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech против "британской" мутации Sars-CoV-2 будет точно установлена через две недели, но если потребуется ее модификация, то это может быть сделано за шесть недель, заявил глава немецкой фирмы BioNTech Угур Шахин.По его словам, вероятность того, что вакцина эффективна и против новой версии коронавируса "очень высокая". Он пояснил, что "ключевой протеин в новом варианте вируса изменился лишь на один процент"."Это означает, что остальные 99 процентов остались прежними. А иммунный ответ организма, который активирует наша вакцина, атакует этот протеин с разных сторон. Поэтому существует очень высокая вероятность того, что вакцина и в этом случае сохранит эффективность. Но с уверенностью мы сможем об этом сказать через две недели, когда получим результаты исследований", - заявил Шахин.При этом компания BioNTech в состоянии сделать новую вакцину за шесть недель, если "британская" мутация потребует этого. Технология матричной РНК, которую использует BioNTech, позволяет сделать это, пояснил он."Чисто технически мы можем произвести новую вакцину примерно за шесть недель. Но, скорее всего, ее разработка будет идти дольше, ведь нам потребуется доказать, что вакцина вызывает иммунную реакцию против нового варианта коронавируса. Кроме того, изменения вакцины должны будут утвердить официальные ведомства", - заявил разработчик вакцины.Он также дал прогноз развитию пандемии в ЕС. По его мнению, достижение необходимого уровня вакцинации в 60-70% населения возможно к зиме следующего года, тогда пандемия в Евросоюзе будет взята под контроль. Минздрав ФРГ ранее давал прогноз, что в Германии это произойдет к концу лета следующего года.Ожидается, что вакцинация в Евросоюзе вакциной Pfizer/BioNTech начнется 27-29 декабря. Сам Шахин при этом пока не будет вакцинироваться. Он пояснил, что в настоящее время этому препятствуют немецкие и европейские законы - во-первых, Шахин как бизнесмен не входит в приоритетную группу на вакцинирование, во-вторых, он не имеет права делать это как разработчик вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201224/allergiya-1590656484.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, евросоюз, германия, в мире
БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Эффективность антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech против "британской" мутации Sars-CoV-2 будет точно установлена через две недели, но если потребуется ее модификация, то это может быть сделано за шесть недель, заявил глава немецкой фирмы BioNTech Угур Шахин.
"Мы пока не провели соответствующих исследований и не можем ответить на этот вопрос (эффективна ли вакцина против новой мутации). В течение ближайших двух недель мы создадим образец нового варианта вируса и проверим, способна ли иммунная реакция организма, которую вызывает наша вакцина, его деактивировать", - заявил Шахин в интервью Deutsche Welle.
По его словам, вероятность того, что вакцина эффективна и против новой версии коронавируса "очень высокая". Он пояснил, что "ключевой протеин в новом варианте вируса изменился лишь на один процент".
"Это означает, что остальные 99 процентов остались прежними. А иммунный ответ организма, который активирует наша вакцина, атакует этот протеин с разных сторон. Поэтому существует очень высокая вероятность того, что вакцина и в этом случае сохранит эффективность. Но с уверенностью мы сможем об этом сказать через две недели, когда получим результаты исследований", - заявил Шахин.
При этом компания BioNTech в состоянии сделать новую вакцину за шесть недель, если "британская" мутация потребует этого. Технология матричной РНК, которую использует BioNTech, позволяет сделать это, пояснил он.
"Чисто технически мы можем произвести новую вакцину примерно за шесть недель. Но, скорее всего, ее разработка будет идти дольше, ведь нам потребуется доказать, что вакцина вызывает иммунную реакцию против нового варианта коронавируса. Кроме того, изменения вакцины должны будут утвердить официальные ведомства", - заявил разработчик вакцины.
Он также дал прогноз развитию пандемии в ЕС. По его мнению, достижение необходимого уровня вакцинации в 60-70% населения возможно к зиме следующего года, тогда пандемия в Евросоюзе
будет взята под контроль. Минздрав ФРГ ранее давал прогноз, что в Германии
это произойдет к концу лета следующего года.
Ожидается, что вакцинация в Евросоюзе вакциной Pfizer/BioNTech начнется 27-29 декабря. Сам Шахин при этом пока не будет вакцинироваться. Он пояснил, что в настоящее время этому препятствуют немецкие и европейские законы - во-первых, Шахин как бизнесмен не входит в приоритетную группу на вакцинирование, во-вторых, он не имеет права делать это как разработчик вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.