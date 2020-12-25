Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590895955.html
Челябинская область получила новую партию вакцины от COVID-19
Челябинская область получила новую партию вакцины от COVID-19
Челябинская область получили еще 2,7 тысячи доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, прививать будут медработников, учителей и полицейских, сообщила в... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:41
2020-12-25T12:41
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
челябинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589858876_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_9955753c25f6bb4db1db94c4d16bd557.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 25 дек – РИА Новости. Челябинская область получили еще 2,7 тысячи доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, прививать будут медработников, учителей и полицейских, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.Осенью регион получил 42 дозы вакцины. В декабре пресс-служба правительства региона сообщила о поступлении в область 3,7 тысячи доз вакцины "Гам-Ковид-Вак"."Еще 2700 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак" доставлены на Областной аптечный склад. Препарат будет направлен в медицинские учреждения более 30 муниципальных образований Челябинской области. Сейчас региональный минздрав определяет полный перечень больниц", - говорится в сообщении.В первую очередь прививку получают южноуральцы из группы риска: медицинские и социальные работники, учителя школ, преподаватели вузов и ссузов, сотрудники полиции, уточняется в сообщении.Всего в Челябинскую область поступило 6,4 тысячи доз вакцины "Гам-Ковид-Вак".По данным минздрава региона, на утро 25 декабря в Челябинской области подтверждено 34 275 случаев заражения COVID-19 (314 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них двое школьников). За прошедшие сутки выписаны 93 человека, всего 21 211 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html
https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590756777.html
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589858876_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_0cf16629682b1fd439e5941964ccc50a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, челябинская область

Челябинская область получила новую партию вакцины от COVID-19

12:41 25.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра достает из холодильника упаковку с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра достает из холодильника упаковку с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 25 дек – РИА Новости. Челябинская область получили еще 2,7 тысячи доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, прививать будут медработников, учителей и полицейских, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
Осенью регион получил 42 дозы вакцины. В декабре пресс-служба правительства региона сообщила о поступлении в область 3,7 тысячи доз вакцины "Гам-Ковид-Вак".
Вакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в красной зоне госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 08:00Наука
Прививки от COVID-19 и последствия. Чего ждут ученые от новых вакцин
"Еще 2700 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак" доставлены на Областной аптечный склад. Препарат будет направлен в медицинские учреждения более 30 муниципальных образований Челябинской области. Сейчас региональный минздрав определяет полный перечень больниц", - говорится в сообщении.
В первую очередь прививку получают южноуральцы из группы риска: медицинские и социальные работники, учителя школ, преподаватели вузов и ссузов, сотрудники полиции, уточняется в сообщении.
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 14:48Распространение нового коронавируса
Мантуров назвал цену вакцины от коронавируса "Спутник V"
Всего в Челябинскую область поступило 6,4 тысячи доз вакцины "Гам-Ковид-Вак".
По данным минздрава региона, на утро 25 декабря в Челябинской области подтверждено 34 275 случаев заражения COVID-19 (314 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них двое школьников). За прошедшие сутки выписаны 93 человека, всего 21 211 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЧелябинская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Глава Приморья планирует сделать прививку от коронавируса
08:17Эксперт назвал главные камни 2021 года
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
Лента новостейМолния