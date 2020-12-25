https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590895955.html

Челябинская область получила новую партию вакцины от COVID-19

Челябинская область получила новую партию вакцины от COVID-19

Челябинская область получили еще 2,7 тысячи доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, прививать будут медработников, учителей и полицейских, сообщила в... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:41

2020-12-25T12:41

2020-12-25T12:41

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 дек – РИА Новости. Челябинская область получили еще 2,7 тысячи доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, прививать будут медработников, учителей и полицейских, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.Осенью регион получил 42 дозы вакцины. В декабре пресс-служба правительства региона сообщила о поступлении в область 3,7 тысячи доз вакцины "Гам-Ковид-Вак"."Еще 2700 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак" доставлены на Областной аптечный склад. Препарат будет направлен в медицинские учреждения более 30 муниципальных образований Челябинской области. Сейчас региональный минздрав определяет полный перечень больниц", - говорится в сообщении.В первую очередь прививку получают южноуральцы из группы риска: медицинские и социальные работники, учителя школ, преподаватели вузов и ссузов, сотрудники полиции, уточняется в сообщении.Всего в Челябинскую область поступило 6,4 тысячи доз вакцины "Гам-Ковид-Вак".По данным минздрава региона, на утро 25 декабря в Челябинской области подтверждено 34 275 случаев заражения COVID-19 (314 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них двое школьников). За прошедшие сутки выписаны 93 человека, всего 21 211 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html

https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590756777.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, челябинская область