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Чукотка получит 4600 доз вакцины от COVID-19
Чукотка получит 4600 доз вакцины от COVID-19
Чукотка до февраля 2021 года получит 4600 доз вакцины от коронавируса, вакцинация пройдет в районах, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор Роман... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T09:04
2020-12-25T09:04
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотка
коронавирусы
билибинская аэс
здоровье - общество
роман копин
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ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Чукотка до февраля 2021 года получит 4600 доз вакцины от коронавируса, вакцинация пройдет в районах, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор Роман Копин."Чукотка готова расширить круг вакцинации от COVID-19. По-прежнему в приоритете медики, педагоги, служащие, но открыта запись для всех желающих. Препарата достаточно: до февраля получим 4600 доз Sputnik V, из них 1300 до конца следующей недели", - написал Копин.По его словам, пока вакцинация идет в Анадыре и в поселке Угольные Копи, но вакцину вскоре будут отправлять в районы.Копин также отметил, что есть совместный проект с "Росатомом" по вакцинации работников плавучей атомной теплоэлектростанции в Певеке и Билибинской АЭС. Препарат уже доставили в Певек.Записаться на вакцинацию в Анадыре можно по телефону или обратившись в районную больницу по месту жительства. Прививочные пункты будут работать и в новогодние каникулы, добавил Копин.На утро 25 декабря, в Чукотском АО зарегистрировано 520 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 440 человек, умерли четверо.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, коронавирусы, билибинская аэс, здоровье - общество, роман копин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", певек, анадырь, общество

Чукотка получит 4600 доз вакцины от COVID-19

09:04 25.12.2020
 
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Чукотка до февраля 2021 года получит 4600 доз вакцины от коронавируса, вакцинация пройдет в районах, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор Роман Копин.
"Чукотка готова расширить круг вакцинации от COVID-19. По-прежнему в приоритете медики, педагоги, служащие, но открыта запись для всех желающих. Препарата достаточно: до февраля получим 4600 доз Sputnik V, из них 1300 до конца следующей недели", - написал Копин.
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По его словам, пока вакцинация идет в Анадыре и в поселке Угольные Копи, но вакцину вскоре будут отправлять в районы.
Копин также отметил, что есть совместный проект с "Росатомом" по вакцинации работников плавучей атомной теплоэлектростанции в Певеке и Билибинской АЭС. Препарат уже доставили в Певек.
Записаться на вакцинацию в Анадыре можно по телефону или обратившись в районную больницу по месту жительства. Прививочные пункты будут работать и в новогодние каникулы, добавил Копин.
На утро 25 декабря, в Чукотском АО зарегистрировано 520 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 440 человек, умерли четверо.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаКоронавирусыБилибинская АЭСЗдоровье - ОбществоРоман КопинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ПевекАнадырьОбщество
 
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