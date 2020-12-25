В Ненецком округе произошла утечка на Харьягинском месторождении
19:25 25.12.2020 (обновлено: 20:03 25.12.2020)
© Фото : Официальная страница Губернатора Ненецкого автономного округа Юрия БездудногоНа место разлива нефти в районе Харьягинского месторождения в кратчайшие сроки вылетит межведомственная группа
МУРМАНСК, 25 дек – РИА Новости. Утечка нефтесодержащей жидкости произошла в районе Харьягинского месторождения в Ненецком округе, куда направлены формирования для ликвидации последствий, сообщила пресс-служба администрации округа.
"По информации Лукойл-Коми, на место, где прошла разгерметизация трубы, направлены формирования для ликвидации последствий инцидента. Место утечки нефтесодержащей жидкости находится на безопасном расстоянии от населенных пунктов и водных объектов. Причины прорыва трубы и масштабы последствий уточняются", – говорится в сообщении.
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Ранее утечка на том же месторождении произошла в октябре. Тогда после утечки нефти и нефтепродуктов из-за разгерметизации недействующего трубопровода на Харьягинском месторождении в НАО на реке Колва образовалась радужная пленка. Как сообщало управление МЧС по Коми, чтобы избежать распространения нефтесодержащей жидкости были установлены несколько рубежей боновых заграждений на территории Ненецкого округа и Коми. После разлива нефтепродуктов возбуждено уголовное дело. Власти Ненецкого округа ввели режим ЧС на той территории, где произошла авария, аналогичный режим введен в Усинске в Коми.