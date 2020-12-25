https://ria.ru/20201225/utechka-1590988472.html

В Ненецком округе произошла утечка на Харьягинском месторождении

В Ненецком округе произошла утечка на Харьягинском месторождении

Утечка нефтесодержащей жидкости произошла в районе Харьягинского месторождения в Ненецком округе, куда направлены формирования для ликвидации последствий,... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T19:25

2020-12-25T19:25

2020-12-25T20:03

россия

ненецкий автономный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

усинск

происшествия

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МУРМАНСК, 25 дек – РИА Новости. Утечка нефтесодержащей жидкости произошла в районе Харьягинского месторождения в Ненецком округе, куда направлены формирования для ликвидации последствий, сообщила пресс-служба администрации округа.Ранее утечка на том же месторождении произошла в октябре. Тогда после утечки нефти и нефтепродуктов из-за разгерметизации недействующего трубопровода на Харьягинском месторождении в НАО на реке Колва образовалась радужная пленка. Как сообщало управление МЧС по Коми, чтобы избежать распространения нефтесодержащей жидкости были установлены несколько рубежей боновых заграждений на территории Ненецкого округа и Коми. После разлива нефтепродуктов возбуждено уголовное дело. Власти Ненецкого округа ввели режим ЧС на той территории, где произошла авария, аналогичный режим введен в Усинске в Коми.

https://ria.ru/20201010/toplivo-1579134932.html

россия

ненецкий автономный округ

усинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ненецкий автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), усинск, происшествия