https://ria.ru/20201225/uslovie-1590883454.html

Зеленский рассказал, при каком условии готов позвонить Путину

Зеленский рассказал, при каком условии готов позвонить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с изданием "Фокус" назвал условие, при котором он позвонит президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:49

2020-12-25T11:49

2020-12-25T14:05

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с изданием "Фокус" назвал условие, при котором он позвонит президенту России Владимиру Путину.Зеленский выразил уверенность, что если звонок состоится, то российский лидер "точно со мной пообщается". Однако, отвечая на вопрос журналиста, почему он еще не сделал этого, Зеленский ответил, что предмета для разговора нет.По словам главы Украины, если решение вопроса о встрече советников лидеров "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция, Германия) будет затягиваться, то он обязательно пообщается с президентом России. Зеленский отметил, что, если это поможет остановить войну быстрее, то глава Украины "должен с ним общаться".Он также подчеркнул, что диалог должен быть как в рамках нормандского формата, так и прямым.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность переговоров Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским, пояснил, что встреча ради встречи никому не нужна.Он также отметил, что любые переговоры глав государств должны быть подготовлены. Этим занимаются помощники, которым "нужна субстанция, за которую можно уцепиться". В этом случае субстанцией, по словам пресс-секретаря, является выполнение парижских соглашений. Однако с этим сейчас ситуация "тяжелая".

https://ria.ru/20201211/donbass-1588744817.html

https://ria.ru/20201217/ukraina-1589790473.html

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дмитрий песков, франция, германия, россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире