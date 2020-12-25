https://ria.ru/20201225/urugvay-1590865224.html
Еще одна страна планирует открыть границы для туристов
Еще одна страна планирует открыть границы для туристов
Министр туризма Уругвая Герман Кардосо сообщил РИА Новости, что власти страны надеются начать принимать иностранных путешественников во второй половине 2021... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:01
2020-12-25T11:01
2020-12-25T11:01
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туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
уругвай
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МОНТЕВИДЕО, 25 дек — РИА Новости. Министр туризма Уругвая Герман Кардосо сообщил РИА Новости, что власти страны надеются начать принимать иностранных путешественников во второй половине 2021 года."Это входит в планы, надеюсь, мы сможем сделать это и раньше. Все будет зависеть от того, как будет протекать пандемия", — сказал он.По его словам, Уругвай считается примером в области борьбы с эпидемией и привлекательным туристическим направлением.По данным министерства здравоохранения, в стране было выявлено 14 710 случаев заражения коронавирусом, скончались 128 пациентов с COVID-19.
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, уругвай
МОНТЕВИДЕО, 25 дек — РИА Новости. Министр туризма Уругвая Герман Кардосо сообщил РИА Новости, что власти страны надеются начать принимать иностранных путешественников во второй половине 2021 года.
"Это входит в планы, надеюсь, мы сможем сделать это и раньше. Все будет зависеть от того, как будет протекать пандемия", — сказал он.
По его словам, Уругвай считается примером в области борьбы с эпидемией и привлекательным туристическим направлением.
По данным министерства здравоохранения, в стране было выявлено 14 710 случаев заражения коронавирусом, скончались 128 пациентов с COVID-19.