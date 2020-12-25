https://ria.ru/20201225/urugvay-1590865224.html

Еще одна страна планирует открыть границы для туристов

Еще одна страна планирует открыть границы для туристов

Министр туризма Уругвая Герман Кардосо сообщил РИА Новости, что власти страны надеются начать принимать иностранных путешественников во второй половине 2021... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:01

2020-12-25T11:01

2020-12-25T11:01

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МОНТЕВИДЕО, 25 дек — РИА Новости. Министр туризма Уругвая Герман Кардосо сообщил РИА Новости, что власти страны надеются начать принимать иностранных путешественников во второй половине 2021 года."Это входит в планы, надеюсь, мы сможем сделать это и раньше. Все будет зависеть от того, как будет протекать пандемия", — сказал он.По его словам, Уругвай считается примером в области борьбы с эпидемией и привлекательным туристическим направлением.По данным министерства здравоохранения, в стране было выявлено 14 710 случаев заражения коронавирусом, скончались 128 пациентов с COVID-19.

https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html

уругвай

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туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, уругвай