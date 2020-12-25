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Опубликован указ об увеличении уставного капитала Первого канала
Опубликован указ об увеличении уставного капитала Первого канала
Указ президента России Владимира Путина об увеличении уставного капитала Первого канала и возможности сокращения доли государства в нем до 34% официально... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:09
2020-12-25T16:42
первый канал (телеканал)
владимир путин
политика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина об увеличении уставного капитала Первого канала и возможности сокращения доли государства в нем до 34% официально опубликован на портале правовой информации.Ранее пресс-служба Минцифры сообщала, что решение об увеличении уставного капитала Первого канала, вследствие которого государство может сократить свою долю с 51% до 34%, но получит "золотую акцию", связано с необходимостью финансового оздоровления телеканала.Этим указом президента от 21 декабря 2020 года Первый канал также исключается из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.Правительству теперь нужно в трехмесячный срок обеспечить проведение мероприятий по увеличению уставного капитала "Первого канала", определить перечень негосударственных акционеров, их долей и доли государства, обеспечить заключение между РФ и негосударственными акционерами "Первого канала" акционерного соглашения.Кабмин же должен принять решение об использовании специального права на участие РФ в управлении телеканалом - "золотой акции". Согласно закону о приватизации государство может использовать такое право "в целях обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан".
https://ria.ru/20201221/malysheva-1590179769.html
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первый канал (телеканал), владимир путин, политика

Опубликован указ об увеличении уставного капитала Первого канала

16:09 25.12.2020 (обновлено: 16:42 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБаннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина об увеличении уставного капитала Первого канала и возможности сокращения доли государства в нем до 34% официально опубликован на портале правовой информации.
Ранее пресс-служба Минцифры сообщала, что решение об увеличении уставного капитала Первого канала, вследствие которого государство может сократить свою долю с 51% до 34%, но получит "золотую акцию", связано с необходимостью финансового оздоровления телеканала.
"В целях повышения финансовой устойчивости акционерного общества "Первый канал" постановляю принять предложение правительства об увеличении уставного капитала ... путем дополнительного выпуска акций и их реализации негосударственным акционерам при обеспечении сохранения доли РФ в уставном капитале этого акционерного общества в размере не менее 34% голосов на общем собрании акционеров", - говорится в документе.
Этим указом президента от 21 декабря 2020 года Первый канал также исключается из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 11:13
Первый канал ответил на слухи о закрытии программы Елены Малышевой
Правительству теперь нужно в трехмесячный срок обеспечить проведение мероприятий по увеличению уставного капитала "Первого канала", определить перечень негосударственных акционеров, их долей и доли государства, обеспечить заключение между РФ и негосударственными акционерами "Первого канала" акционерного соглашения.
Кабмин же должен принять решение об использовании специального права на участие РФ в управлении телеканалом - "золотой акции". Согласно закону о приватизации государство может использовать такое право "в целях обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан".
 
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