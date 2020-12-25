https://ria.ru/20201225/udalenka-1590999988.html

Кравцов допустил отмену удаленки для московских школьников после каникул

Кравцов допустил отмену удаленки для московских школьников после каникул

Ученики московских школ 6-11 классов после зимних каникул могут вернуться к очному обучению, если позволит эпидемическая ситуация. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T21:04

2020-12-25T21:04

2020-12-25T22:36

распространение нового коронавируса

россия

сергей кравцов

москва

общество

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ученики московских школ 6-11 классов после зимних каникул могут вернуться к очному обучению, если позволит эпидемическая ситуация. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".Он уточнил, что специалисты из министерства обсудили эту ситуацию с коллегами из департамента образования Москвы. По словам Кравцова, только два процента российских школ находится на карантине, остальные, особенно начальные школы, открыты. А если они и закрываются, то точечно, в связи с эпидемической ситуацией. Ранее в пятницу глава Минпросвещения, общаясь с активистами Российского движения школьников, пообещал сделать все возможное, чтобы учащиеся в новом году вернулись к очным занятиям. Дистанционную форму он назвал вынужденной мерой для сохранения здоровья. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей кравцов, москва, общество