https://ria.ru/20201225/udalenka-1590999988.html
Кравцов допустил отмену удаленки для московских школьников после каникул
Кравцов допустил отмену удаленки для московских школьников после каникул
Ученики московских школ 6-11 классов после зимних каникул могут вернуться к очному обучению, если позволит эпидемическая ситуация. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T21:04
2020-12-25T21:04
2020-12-25T22:36
распространение нового коронавируса
россия
сергей кравцов
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587398923_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_2021e8345afe6c1f7272fd030e97f7d9.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ученики московских школ 6-11 классов после зимних каникул могут вернуться к очному обучению, если позволит эпидемическая ситуация. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".Он уточнил, что специалисты из министерства обсудили эту ситуацию с коллегами из департамента образования Москвы. По словам Кравцова, только два процента российских школ находится на карантине, остальные, особенно начальные школы, открыты. А если они и закрываются, то точечно, в связи с эпидемической ситуацией. Ранее в пятницу глава Минпросвещения, общаясь с активистами Российского движения школьников, пообещал сделать все возможное, чтобы учащиеся в новом году вернулись к очным занятиям. Дистанционную форму он назвал вынужденной мерой для сохранения здоровья. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587398923_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_b30f4f03f2b0f18e1a467e1558fc3415.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кравцов, москва, общество