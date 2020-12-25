Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201225/turizm-1590910459.html
Туроператоры назвали лучшую меру поддержки для отрасли
Туроператоры назвали лучшую меру поддержки для отрасли
Постановление об отсрочке обязательств туристического бизнеса перед потребителями оказалась самой действенной мерой помощи со стороны государства, которая... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:45
2020-12-25T13:45
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564180401_0:411:2908:2047_1920x0_80_0_0_1d7e6d9dd69b09aa599b3d95e6864470.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Постановление об отсрочке обязательств туристического бизнеса перед потребителями оказалась самой действенной мерой помощи со стороны государства, которая позволила отрасли гостеприимства России сохранить стабильность и продолжить работу, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Собеседница агентства обратила внимание, что правительством было предложено 11 не специализированных, а общих мер поддержки малого и среднего бизнеса, которые затрагивали, в том числе, туризм. При этом она уточнила, что среди этих мер не учитываются те, которые направлены на поддержку транспорта, но включаются те мероприятия, которые были направлены на помощь гостиничному бизнесу."По результатам опроса федеральных и региональных туристических компаний выяснилось, что из 11 мер по сути были востребованы только три. Но лишь одна из них смогла коренным образом повлиять на состояние туристического рынка – это постановление об отсрочке обязательств перед потребителями. Она позволила рынку сохранить стабильность и продолжить работу", - сказала Ломидзе.По данным АТОР, на втором месте по эффективности оказалась программа туристического кешбэка – беспрецедентная мера, которую, по словам Ломидзе, невозможно было представить до пандемии коронавируса. Эксперт также обратила внимание, что эффект от программы кешбэка был бы выше, если бы не вводились постоянные ограничения, и не было бы такой неуверенности среди туристов."Следующая по востребованности и эффективности мера – это субсидии и кредиты на заработную плату сотрудникам в размере минимальной оплаты труда. По нашим оценкам, этой мерой воспользовалось примерно 3% от общего количества туроператоров и турагентов, работающих по всей стране", - сказала она.Ломидзе посетовала, что все остальные меры поддержки были направлены на малый и средний бизнес, а крупные компании были практически лишены доступа к подавляющему большинству мер, инициированных на федеральном уровне. Кроме того, многие вопросы на местах решались по-разному, хотя были введены определенные меры поддержки, добавила она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/turbiznes-1584356576.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564180401_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_18c4aa1e3d42093351b718868525a807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм

Туроператоры назвали лучшую меру поддержки для отрасли

13:45 25.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в терминале F аэропорта Шереметьево
Девушка в терминале F аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Постановление об отсрочке обязательств туристического бизнеса перед потребителями оказалась самой действенной мерой помощи со стороны государства, которая позволила отрасли гостеприимства России сохранить стабильность и продолжить работу, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Собеседница агентства обратила внимание, что правительством было предложено 11 не специализированных, а общих мер поддержки малого и среднего бизнеса, которые затрагивали, в том числе, туризм. При этом она уточнила, что среди этих мер не учитываются те, которые направлены на поддержку транспорта, но включаются те мероприятия, которые были направлены на помощь гостиничному бизнесу.
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 11:23Туризм
Турбизнес просит правительство простить часть налогов за 2020 год
"По результатам опроса федеральных и региональных туристических компаний выяснилось, что из 11 мер по сути были востребованы только три. Но лишь одна из них смогла коренным образом повлиять на состояние туристического рынка – это постановление об отсрочке обязательств перед потребителями. Она позволила рынку сохранить стабильность и продолжить работу", - сказала Ломидзе.
По данным АТОР, на втором месте по эффективности оказалась программа туристического кешбэка – беспрецедентная мера, которую, по словам Ломидзе, невозможно было представить до пандемии коронавируса. Эксперт также обратила внимание, что эффект от программы кешбэка был бы выше, если бы не вводились постоянные ограничения, и не было бы такой неуверенности среди туристов.
Как получить кешбэк за покупку туров по России - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 14:59Инфографика
Как получить кешбэк за покупку туров по России
"Следующая по востребованности и эффективности мера – это субсидии и кредиты на заработную плату сотрудникам в размере минимальной оплаты труда. По нашим оценкам, этой мерой воспользовалось примерно 3% от общего количества туроператоров и турагентов, работающих по всей стране", - сказала она.
Ломидзе посетовала, что все остальные меры поддержки были направлены на малый и средний бизнес, а крупные компании были практически лишены доступа к подавляющему большинству мер, инициированных на федеральном уровне. Кроме того, многие вопросы на местах решались по-разному, хотя были введены определенные меры поддержки, добавила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Господдержка россиян во время пандемии - РИА Новости, 1920, 02.04.2020
2 апреля, 13:53Инфографика
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
 
ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Глава Приморья планирует сделать прививку от коронавируса
08:17Эксперт назвал главные камни 2021 года
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
Лента новостейМолния