https://ria.ru/20201225/turizm-1590910459.html

Туроператоры назвали лучшую меру поддержки для отрасли

Туроператоры назвали лучшую меру поддержки для отрасли

Постановление об отсрочке обязательств туристического бизнеса перед потребителями оказалась самой действенной мерой помощи со стороны государства, которая... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:45

2020-12-25T13:45

2020-12-25T13:45

туризм

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Постановление об отсрочке обязательств туристического бизнеса перед потребителями оказалась самой действенной мерой помощи со стороны государства, которая позволила отрасли гостеприимства России сохранить стабильность и продолжить работу, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Собеседница агентства обратила внимание, что правительством было предложено 11 не специализированных, а общих мер поддержки малого и среднего бизнеса, которые затрагивали, в том числе, туризм. При этом она уточнила, что среди этих мер не учитываются те, которые направлены на поддержку транспорта, но включаются те мероприятия, которые были направлены на помощь гостиничному бизнесу."По результатам опроса федеральных и региональных туристических компаний выяснилось, что из 11 мер по сути были востребованы только три. Но лишь одна из них смогла коренным образом повлиять на состояние туристического рынка – это постановление об отсрочке обязательств перед потребителями. Она позволила рынку сохранить стабильность и продолжить работу", - сказала Ломидзе.По данным АТОР, на втором месте по эффективности оказалась программа туристического кешбэка – беспрецедентная мера, которую, по словам Ломидзе, невозможно было представить до пандемии коронавируса. Эксперт также обратила внимание, что эффект от программы кешбэка был бы выше, если бы не вводились постоянные ограничения, и не было бы такой неуверенности среди туристов."Следующая по востребованности и эффективности мера – это субсидии и кредиты на заработную плату сотрудникам в размере минимальной оплаты труда. По нашим оценкам, этой мерой воспользовалось примерно 3% от общего количества туроператоров и турагентов, работающих по всей стране", - сказала она.Ломидзе посетовала, что все остальные меры поддержки были направлены на малый и средний бизнес, а крупные компании были практически лишены доступа к подавляющему большинству мер, инициированных на федеральном уровне. Кроме того, многие вопросы на местах решались по-разному, хотя были введены определенные меры поддержки, добавила она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/turbiznes-1584356576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм