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На Москву надвигается циклон "Грета"
На Москву надвигается циклон "Грета"
Москву в пятницу атакует циклон "Грета", будет идти снегопад, выпадет до 11 миллиметров осадков или 1/5 от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T07:51
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москва
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москву в пятницу атакует циклон "Грета", будет идти снегопад, выпадет до 11 миллиметров осадков или 1/5 от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Вместе с тем синоптик добавил, что также ожидается ухудшение видимости до 500-800 метров и потепление до околонулевой температуры.Ветер южный 5-10 метров в секунду, в порывах до 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 736 миллиметров ртутного столба
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москва, общество

На Москву надвигается циклон "Грета"

07:51 25.12.2020 (обновлено: 08:42 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев Снегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москву в пятницу атакует циклон "Грета", будет идти снегопад, выпадет до 11 миллиметров осадков или 1/5 от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня столичный регион будет атакован североатлантическим циклоном "Грета", сопровождаемым влажными снегопадами с общим количеством осадков до 11,6 миллиметра или 1/5 месячной нормы осадков", — сообщил Синенков.
Вместе с тем синоптик добавил, что также ожидается ухудшение видимости до 500-800 метров и потепление до околонулевой температуры.
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"В Москве облачно, временами снег, метель, вечером мокрый снег. Температура воздуха в столице минус 1-3 градуса, в Подмосковье от 0 до минус 3, вечером потеплеет", — уточнил синоптик.
Ветер южный 5-10 метров в секунду, в порывах до 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 736 миллиметров ртутного столба
 
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