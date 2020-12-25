https://ria.ru/20201225/tsiklon-1590852792.html

На Москву надвигается циклон "Грета"

На Москву надвигается циклон "Грета"

Москву в пятницу атакует циклон "Грета", будет идти снегопад, выпадет до 11 миллиметров осадков или 1/5 от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T07:51

2020-12-25T07:51

2020-12-25T08:42

москва

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москву в пятницу атакует циклон "Грета", будет идти снегопад, выпадет до 11 миллиметров осадков или 1/5 от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Вместе с тем синоптик добавил, что также ожидается ухудшение видимости до 500-800 метров и потепление до околонулевой температуры.Ветер южный 5-10 метров в секунду, в порывах до 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 736 миллиметров ртутного столба

https://ria.ru/20201222/pogoda-1590473787.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество