https://ria.ru/20201225/tsiklon-1590852792.html
На Москву надвигается циклон "Грета"
На Москву надвигается циклон "Грета"
Москву в пятницу атакует циклон "Грета", будет идти снегопад, выпадет до 11 миллиметров осадков или 1/5 от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T07:51
2020-12-25T07:51
2020-12-25T08:42
москва
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москву в пятницу атакует циклон "Грета", будет идти снегопад, выпадет до 11 миллиметров осадков или 1/5 от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Вместе с тем синоптик добавил, что также ожидается ухудшение видимости до 500-800 метров и потепление до околонулевой температуры.Ветер южный 5-10 метров в секунду, в порывах до 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 736 миллиметров ртутного столба
https://ria.ru/20201222/pogoda-1590473787.html
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