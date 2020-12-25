https://ria.ru/20201225/tsepovyaz-1590869581.html

Экс-главу амурской колонии будут судить за льготные условия для Цеповяза

Экс-главу амурской колонии будут судить за льготные условия для Цеповяза

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение о превышении полномочий бывшим начальником колонии в Амурской области, где содержался фигурант дела Цапков Вячеслав... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:43

2020-12-25T10:43

2020-12-25T10:52

краснодарский краевой суд

кущевская

вячеслав цеповяз

генеральная прокуратура рф

амурская область

происшествия

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Генпрокуратура РФ утвердила обвинение о превышении полномочий бывшим начальником колонии в Амурской области, где содержался фигурант дела Цапков Вячеслав Цеповяз, сообщает пресс-служба ведомства.По версии следствия, обвиняемый был назначен на должность начальника колонии №3 УФСИН России по Амурской области в июне 2015 года. Под его руководством на территории учреждения была продолжена ранее созданная незаконная деятельность пасеки, двух птичников, автосервиса, столярного и сувенирного цехов, организованная, в том числе, коммерческими фирмами. К работе на указанных объектах привлекались осужденные, отбывающие наказание в колонии. Таким образом, часть осуждённых, в том числе Цеповяз, были переведены на облегчённые условия отбывания наказания, к ряду из них было применено УДО."Кроме того, начальник исправительной колонии организовал доставку и передачу товаров для улучшения бытовых условий проживания отдельных осужденных с нарушением правил принятия, учета и распределения благотворительной помощи", - отмечают в Генпрокуратуре.После вручения копии обвинительного заключения стороне защиты уголовное дело будет направлено в Ивановский районный суд Амурской области для рассмотрения по существу.Ранее за превышение должностных полномочий осуждены бывшие руководители колонии Сергей Картавцев и Владимир Васильев, им назначен судебный штраф.Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ "Цапки", причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий в колонии в Амурской области. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него - еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.

https://ria.ru/20201104/kuschevka-1582920079.html

https://ria.ru/20201104/ubiystvo-1582646242.html

кущевская

амурская область

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краснодарский краевой суд, кущевская, вячеслав цеповяз, генеральная прокуратура рф, амурская область, происшествия