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Экс-главу амурской колонии будут судить за льготные условия для Цеповяза
Экс-главу амурской колонии будут судить за льготные условия для Цеповяза
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение о превышении полномочий бывшим начальником колонии в Амурской области, где содержался фигурант дела Цапков Вячеслав... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:43
2020-12-25T10:52
краснодарский краевой суд
кущевская
вячеслав цеповяз
генеральная прокуратура рф
амурская область
происшествия
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Генпрокуратура РФ утвердила обвинение о превышении полномочий бывшим начальником колонии в Амурской области, где содержался фигурант дела Цапков Вячеслав Цеповяз, сообщает пресс-служба ведомства.По версии следствия, обвиняемый был назначен на должность начальника колонии №3 УФСИН России по Амурской области в июне 2015 года. Под его руководством на территории учреждения была продолжена ранее созданная незаконная деятельность пасеки, двух птичников, автосервиса, столярного и сувенирного цехов, организованная, в том числе, коммерческими фирмами. К работе на указанных объектах привлекались осужденные, отбывающие наказание в колонии. Таким образом, часть осуждённых, в том числе Цеповяз, были переведены на облегчённые условия отбывания наказания, к ряду из них было применено УДО."Кроме того, начальник исправительной колонии организовал доставку и передачу товаров для улучшения бытовых условий проживания отдельных осужденных с нарушением правил принятия, учета и распределения благотворительной помощи", - отмечают в Генпрокуратуре.После вручения копии обвинительного заключения стороне защиты уголовное дело будет направлено в Ивановский районный суд Амурской области для рассмотрения по существу.Ранее за превышение должностных полномочий осуждены бывшие руководители колонии Сергей Картавцев и Владимир Васильев, им назначен судебный штраф.Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ "Цапки", причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий в колонии в Амурской области. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него - еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.
https://ria.ru/20201104/kuschevka-1582920079.html
https://ria.ru/20201104/ubiystvo-1582646242.html
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краснодарский краевой суд, кущевская, вячеслав цеповяз, генеральная прокуратура рф, амурская область, происшествия

Экс-главу амурской колонии будут судить за льготные условия для Цеповяза

10:43 25.12.2020 (обновлено: 10:52 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова / Перейти в фотобанкПодсудимый Вячеслав Цеповяз в зале заседаний Краснодарского краевого суда
Подсудимый Вячеслав Цеповяз в зале заседаний Краснодарского краевого суда - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Генпрокуратура РФ утвердила обвинение о превышении полномочий бывшим начальником колонии в Амурской области, где содержался фигурант дела Цапков Вячеслав Цеповяз, сообщает пресс-служба ведомства.
"В Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника колонии №3 УФСИН России по Амурской области. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый был назначен на должность начальника колонии №3 УФСИН России по Амурской области в июне 2015 года. Под его руководством на территории учреждения была продолжена ранее созданная незаконная деятельность пасеки, двух птичников, автосервиса, столярного и сувенирного цехов, организованная, в том числе, коммерческими фирмами. К работе на указанных объектах привлекались осужденные, отбывающие наказание в колонии. Таким образом, часть осуждённых, в том числе Цеповяз, были переведены на облегчённые условия отбывания наказания, к ряду из них было применено УДО.
"Кроме того, начальник исправительной колонии организовал доставку и передачу товаров для улучшения бытовых условий проживания отдельных осужденных с нарушением правил принятия, учета и распределения благотворительной помощи", - отмечают в Генпрокуратуре.
Частный дом, в котором 5 ноября 2010 года было совершено массовое убийство, в станице Кущевская Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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После вручения копии обвинительного заключения стороне защиты уголовное дело будет направлено в Ивановский районный суд Амурской области для рассмотрения по существу.
Ранее за превышение должностных полномочий осуждены бывшие руководители колонии Сергей Картавцев и Владимир Васильев, им назначен судебный штраф.
Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ "Цапки", причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий в колонии в Амурской области. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него - еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.
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Краснодарский краевой судКущевскаяВячеслав ЦеповязГенеральная прокуратура РФАмурская областьПроисшествия
 
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