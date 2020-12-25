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Путин контролирует ситуацию с ценами на продукты, заявили в Кремле
Путин контролирует ситуацию с ценами на продукты, заявили в Кремле
Правительство РФ и президент России Владимир Путин держат ситуацию с ценами на продукты на постоянном контроле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:32
2020-12-25T12:40
федеральная служба государственной статистики (росстат)
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ и президент России Владимир Путин держат ситуацию с ценами на продукты на постоянном контроле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По данным Росстата, рост цен на куриные яйца и овощи в России с 15 по 21 декабря продолжился: темп подорожания яиц и огурцов чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а помидоров, напротив, ускорился. А вот подсолнечное масло и сахар в России подешевели после заключения поставщиками и торговыми сетями соглашений о стабилизации цен: цены на них с 15 по 21 декабря снизились на 1% и на 3,2%На вопрос, связывают ли в Кремле рост цен на отдельные виды товаров с правительственными мерами по регулированию стоимости социально значимых товаров, Песков ответил, что "это нужно анализировать уже экономистам"."Вопрос только - происходит ли это в рамках сезонных колебаний цен или выходит за границы сезонных колебаний", - добавил он.Правительство на прошлой неделе объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России.
РИА Новости
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федеральная служба государственной статистики (росстат), дмитрий песков, владимир путин, экономика

Путин контролирует ситуацию с ценами на продукты, заявили в Кремле

12:32 25.12.2020 (обновлено: 12:40 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ и президент России Владимир Путин держат ситуацию с ценами на продукты на постоянном контроле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По данным Росстата, рост цен на куриные яйца и овощи в России с 15 по 21 декабря продолжился: темп подорожания яиц и огурцов чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а помидоров, напротив, ускорился. А вот подсолнечное масло и сахар в России подешевели после заключения поставщиками и торговыми сетями соглашений о стабилизации цен: цены на них с 15 по 21 декабря снизились на 1% и на 3,2%

"Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и на контроле правительства, вы знаете, что там регулярно мониторинг осуществляется на эту тему. Поэтому ответ положительный - да, это контролируется", - сказал Песков в ответ на вопрос, продолжает ли Путин следить за ценовыми изменениями на продукты.

На вопрос, связывают ли в Кремле рост цен на отдельные виды товаров с правительственными мерами по регулированию стоимости социально значимых товаров, Песков ответил, что "это нужно анализировать уже экономистам".
"Вопрос только - происходит ли это в рамках сезонных колебаний цен или выходит за границы сезонных колебаний", - добавил он.
Правительство на прошлой неделе объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Дмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
 
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