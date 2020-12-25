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Путин контролирует ситуацию с ценами на продукты, заявили в Кремле

Путин контролирует ситуацию с ценами на продукты, заявили в Кремле

Правительство РФ и президент России Владимир Путин держат ситуацию с ценами на продукты на постоянном контроле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:32

2020-12-25T12:32

2020-12-25T12:40

федеральная служба государственной статистики (росстат)

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ и президент России Владимир Путин держат ситуацию с ценами на продукты на постоянном контроле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По данным Росстата, рост цен на куриные яйца и овощи в России с 15 по 21 декабря продолжился: темп подорожания яиц и огурцов чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а помидоров, напротив, ускорился. А вот подсолнечное масло и сахар в России подешевели после заключения поставщиками и торговыми сетями соглашений о стабилизации цен: цены на них с 15 по 21 декабря снизились на 1% и на 3,2%На вопрос, связывают ли в Кремле рост цен на отдельные виды товаров с правительственными мерами по регулированию стоимости социально значимых товаров, Песков ответил, что "это нужно анализировать уже экономистам"."Вопрос только - происходит ли это в рамках сезонных колебаний цен или выходит за границы сезонных колебаний", - добавил он.Правительство на прошлой неделе объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), дмитрий песков, владимир путин, экономика