Путин контролирует ситуацию с ценами на продукты, заявили в Кремле
12:32 25.12.2020 (обновлено: 12:40 25.12.2020)
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ и президент России Владимир Путин держат ситуацию с ценами на продукты на постоянном контроле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По данным Росстата, рост цен на куриные яйца и овощи в России с 15 по 21 декабря продолжился: темп подорожания яиц и огурцов чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а помидоров, напротив, ускорился. А вот подсолнечное масло и сахар в России подешевели после заключения поставщиками и торговыми сетями соглашений о стабилизации цен: цены на них с 15 по 21 декабря снизились на 1% и на 3,2%
"Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и на контроле правительства, вы знаете, что там регулярно мониторинг осуществляется на эту тему. Поэтому ответ положительный - да, это контролируется", - сказал Песков в ответ на вопрос, продолжает ли Путин следить за ценовыми изменениями на продукты.
На вопрос, связывают ли в Кремле рост цен на отдельные виды товаров с правительственными мерами по регулированию стоимости социально значимых товаров, Песков ответил, что "это нужно анализировать уже экономистам".
"Вопрос только - происходит ли это в рамках сезонных колебаний цен или выходит за границы сезонных колебаний", - добавил он.
Правительство на прошлой неделе объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России.
18 декабря, 19:32ИнфографикаДинамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло