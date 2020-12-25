Австрия передала России культурные ценности, похищенные нацистами
12:12 25.12.2020 (обновлено: 12:54 25.12.2020)
© Фото : МИД РоссииЭкспонаты, похищенные в Великую Отечественную войну нацистами и добровольно возвращенные в Россию Австрией
ВЕНА, 25 дек — РИА Новости. Австрийская сторона доставила в Темрюкский историко-археологический музей украденные нацистами культурные ценности, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Речь идет о хранившихся в запасниках Музея Зальцбурга трех амфорах и пяти античных надгробных барельефах, похищенных в 1943 году из разрушенного кубанского музея. В марте 2020-го стороны подписали договор об их передаче. Ценности привезли за счет Вены.
© Фото : МИД РоссииЭкспонаты, похищенные в Великую Отечественную войну нацистами и добровольно возвращенные в Россию Австрией
Экспонаты, похищенные в Великую Отечественную войну нацистами и добровольно возвращенные в Россию Австрией
"Хотелось бы отметить вклад в успешную реализацию этой важной культурно-гуманитарной акции директора Музея Зальцбурга М. Хохляйтнера, выступившего первым с инициативой передачи хранившихся в запасниках музея артефактов. Неоценимое значение для осуществления договоренностей имела поддержка со стороны Федерального президента Австрии А. Ван дер Беллена и руководства федеральной земли Зальцбург", — заявил Любинский в приветственном обращении к участникам церемонии передачи. Его текст предоставило РИА Новости российское посольство в Австрии.
Посол подчеркнул особое символическое значение этого события в связи с празднованием в 2020 году 75-летия великой Победы, освобождения Европы от фашизма и окончания Второй мировой войны.
"Наш долг — сохранить для будущих поколений память и уроки этих страшных страниц новейшей истории. Уверен, что свой вклад в общее дело вносит возвращение в Россию даже по крупицам части из огромного массива похищенных и, казалось бы, безвозвратно потерянных культурных ценностей", — сказал он.
Любинский также выразил уверенность, что привезенные экспонаты вызовут интерес у местной публики, а также у специалистов.
© Фото : МИД РоссииЭкспонаты, похищенные в Великую Отечественную войну нацистами и добровольно возвращенные в Россию Австрией
Экспонаты, похищенные в Великую Отечественную войну нацистами и добровольно возвращенные в Россию Австрией