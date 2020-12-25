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Австрия передала России культурные ценности, похищенные нацистами
Австрия передала России культурные ценности, похищенные нацистами
Австрийская сторона доставила в Темрюкский историко-археологический музей украденные нацистами культурные ценности, сообщил посол России в Австрии Дмитрий... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:12
2020-12-25T12:54
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дмитрий любинский
австрия
темрюк
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ВЕНА, 25 дек — РИА Новости. Австрийская сторона доставила в Темрюкский историко-археологический музей украденные нацистами культурные ценности, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.Речь идет о хранившихся в запасниках Музея Зальцбурга трех амфорах и пяти античных надгробных барельефах, похищенных в 1943 году из разрушенного кубанского музея. В марте 2020-го стороны подписали договор об их передаче. Ценности привезли за счет Вены."Хотелось бы отметить вклад в успешную реализацию этой важной культурно-гуманитарной акции директора Музея Зальцбурга М. Хохляйтнера, выступившего первым с инициативой передачи хранившихся в запасниках музея артефактов. Неоценимое значение для осуществления договоренностей имела поддержка со стороны Федерального президента Австрии А. Ван дер Беллена и руководства федеральной земли Зальцбург", — заявил Любинский в приветственном обращении к участникам церемонии передачи. Его текст предоставило РИА Новости российское посольство в Австрии.Посол подчеркнул особое символическое значение этого события в связи с празднованием в 2020 году 75-летия великой Победы, освобождения Европы от фашизма и окончания Второй мировой войны.Любинский также выразил уверенность, что привезенные экспонаты вызовут интерес у местной публики, а также у специалистов.
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дмитрий любинский, австрия, темрюк, в мире

Австрия передала России культурные ценности, похищенные нацистами

12:12 25.12.2020 (обновлено: 12:54 25.12.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЭкспонаты, похищенные в Великую Отечественную войну нацистами и добровольно возвращенные в Россию Австрией
Экспонаты, похищенные в Великую Отечественную войну нацистами и добровольно возвращенные в Россию Австрией - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : МИД России
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ВЕНА, 25 дек — РИА Новости. Австрийская сторона доставила в Темрюкский историко-археологический музей украденные нацистами культурные ценности, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Речь идет о хранившихся в запасниках Музея Зальцбурга трех амфорах и пяти античных надгробных барельефах, похищенных в 1943 году из разрушенного кубанского музея. В марте 2020-го стороны подписали договор об их передаче. Ценности привезли за счет Вены.
© Фото : МИД РоссииЭкспонаты, похищенные в Великую Отечественную войну нацистами и добровольно возвращенные в Россию Австрией
Экспонаты, похищенные в Великую Отечественную войну нацистами и добровольно возвращенные в Россию Австрией - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : МИД России
Экспонаты, похищенные в Великую Отечественную войну нацистами и добровольно возвращенные в Россию Австрией
"Хотелось бы отметить вклад в успешную реализацию этой важной культурно-гуманитарной акции директора Музея Зальцбурга М. Хохляйтнера, выступившего первым с инициативой передачи хранившихся в запасниках музея артефактов. Неоценимое значение для осуществления договоренностей имела поддержка со стороны Федерального президента Австрии А. Ван дер Беллена и руководства федеральной земли Зальцбург", — заявил Любинский в приветственном обращении к участникам церемонии передачи. Его текст предоставило РИА Новости российское посольство в Австрии.
Посол подчеркнул особое символическое значение этого события в связи с празднованием в 2020 году 75-летия великой Победы, освобождения Европы от фашизма и окончания Второй мировой войны.
"Наш долг — сохранить для будущих поколений память и уроки этих страшных страниц новейшей истории. Уверен, что свой вклад в общее дело вносит возвращение в Россию даже по крупицам части из огромного массива похищенных и, казалось бы, безвозвратно потерянных культурных ценностей", — сказал он.
Любинский также выразил уверенность, что привезенные экспонаты вызовут интерес у местной публики, а также у специалистов.
© Фото : МИД РоссииЭкспонаты, похищенные в Великую Отечественную войну нацистами и добровольно возвращенные в Россию Австрией
Экспонаты, похищенные в Великую Отечественную войну нацистами и добровольно возвращенные в Россию Австрией - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : МИД России
Экспонаты, похищенные в Великую Отечественную войну нацистами и добровольно возвращенные в Россию Австрией
 
75 лет Великой ПобедыДмитрий ЛюбинскийАвстрияТемрюкВ мире
 
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