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Австрия передала России культурные ценности, похищенные нацистами

Австрия передала России культурные ценности, похищенные нацистами

Австрийская сторона доставила в Темрюкский историко-археологический музей украденные нацистами культурные ценности, сообщил посол России в Австрии Дмитрий... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:12

2020-12-25T12:12

2020-12-25T12:54

75 лет великой победы

дмитрий любинский

австрия

темрюк

в мире

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ВЕНА, 25 дек — РИА Новости. Австрийская сторона доставила в Темрюкский историко-археологический музей украденные нацистами культурные ценности, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.Речь идет о хранившихся в запасниках Музея Зальцбурга трех амфорах и пяти античных надгробных барельефах, похищенных в 1943 году из разрушенного кубанского музея. В марте 2020-го стороны подписали договор об их передаче. Ценности привезли за счет Вены."Хотелось бы отметить вклад в успешную реализацию этой важной культурно-гуманитарной акции директора Музея Зальцбурга М. Хохляйтнера, выступившего первым с инициативой передачи хранившихся в запасниках музея артефактов. Неоценимое значение для осуществления договоренностей имела поддержка со стороны Федерального президента Австрии А. Ван дер Беллена и руководства федеральной земли Зальцбург", — заявил Любинский в приветственном обращении к участникам церемонии передачи. Его текст предоставило РИА Новости российское посольство в Австрии.Посол подчеркнул особое символическое значение этого события в связи с празднованием в 2020 году 75-летия великой Победы, освобождения Европы от фашизма и окончания Второй мировой войны.Любинский также выразил уверенность, что привезенные экспонаты вызовут интерес у местной публики, а также у специалистов.

австрия

темрюк

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дмитрий любинский, австрия, темрюк, в мире