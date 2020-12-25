https://ria.ru/20201225/tsena-1590930429.html

Совфед одобрил закон о единой минимальной цене на табак

Совфед одобрил закон о единой минимальной цене на табак

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:58

2020-12-25T14:58

2020-12-25T16:06

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о единой минимальной цене на табачную продукцию.Документ ужесточает ценовую политику в отношении продажи табачных изделий и уточняет положения о запрете применения скидок с цены табачных изделий.Законом предлагается установить единую минимальную цену, которая будет определяться в порядке, установленном правительством РФ, и ниже которой табачная продукция не может быть реализована потребителям. При этом табак будут продавать по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.Предлагаемые изменения подразумевают также ежегодную индексацию единой минимальной цены на основе рыночных механизмов, учитывающих факторы ценообразования, изменения ставок акцизов, и будут применимы ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также предприятиям розничной торговли, обеспечивая равные условия для ведения бизнеса.Принятие предлагаемых изменений позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего реализации политики государства в сфере защиты здоровья населения, и предотвратить насыщение российского рынка табачных изделий дешевой контрафактной и контрабандной продукцией, что в свою очередь обеспечит повышение доходов государства от уплаты акцизов, НДС и налога на прибыль.Одновременно, по аналогии с алкоголем, единая минимальная цена будет являться индикатором как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющим выявить продукцию нелегального происхождения, считают разработчики.Единая минимальная цена табачной продукции будет рассчитываться Минсельхозом России по формуле на основе минимального значения ставки акциза на пачку, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.Федеральный закон должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко при обсуждении закона предложила коллегам подумать в Новый год о том, как бросить курить.

https://ria.ru/20201225/tseny-1590919242.html

https://ria.ru/20201221/krazha-1590155656.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/minzdrav-1587479582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика