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Совфед одобрил закон о единой минимальной цене на табак
Совфед одобрил закон о единой минимальной цене на табак
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:58
2020-12-25T16:06
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о единой минимальной цене на табачную продукцию.Документ ужесточает ценовую политику в отношении продажи табачных изделий и уточняет положения о запрете применения скидок с цены табачных изделий.Законом предлагается установить единую минимальную цену, которая будет определяться в порядке, установленном правительством РФ, и ниже которой табачная продукция не может быть реализована потребителям. При этом табак будут продавать по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.Предлагаемые изменения подразумевают также ежегодную индексацию единой минимальной цены на основе рыночных механизмов, учитывающих факторы ценообразования, изменения ставок акцизов, и будут применимы ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также предприятиям розничной торговли, обеспечивая равные условия для ведения бизнеса.Принятие предлагаемых изменений позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего реализации политики государства в сфере защиты здоровья населения, и предотвратить насыщение российского рынка табачных изделий дешевой контрафактной и контрабандной продукцией, что в свою очередь обеспечит повышение доходов государства от уплаты акцизов, НДС и налога на прибыль.Одновременно, по аналогии с алкоголем, единая минимальная цена будет являться индикатором как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющим выявить продукцию нелегального происхождения, считают разработчики.Единая минимальная цена табачной продукции будет рассчитываться Минсельхозом России по формуле на основе минимального значения ставки акциза на пачку, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.Федеральный закон должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко при обсуждении закона предложила коллегам подумать в Новый год о том, как бросить курить.
https://ria.ru/20201225/tseny-1590919242.html
https://ria.ru/20201221/krazha-1590155656.html
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Совфед одобрил закон о единой минимальной цене на табак

14:58 25.12.2020 (обновлено: 16:06 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкДепутаты в зале заседаний Совета Федерации
Депутаты в зале заседаний Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о единой минимальной цене на табачную продукцию.
Документ ужесточает ценовую политику в отношении продажи табачных изделий и уточняет положения о запрете применения скидок с цены табачных изделий.
Законом предлагается установить единую минимальную цену, которая будет определяться в порядке, установленном правительством РФ, и ниже которой табачная продукция не может быть реализована потребителям. При этом табак будут продавать по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.
"Одновременно предлагается ввести запрет на реализацию потребителям табачной продукции с максимальными розничными ценами, установленными ниже уровня единой минимальной цены по истечении шести месяцев с момента повышения ставок акцизов, и соответственно, начала действия новой единой минимальной цены", - говорится в пояснительной записке.
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Предлагаемые изменения подразумевают также ежегодную индексацию единой минимальной цены на основе рыночных механизмов, учитывающих факторы ценообразования, изменения ставок акцизов, и будут применимы ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также предприятиям розничной торговли, обеспечивая равные условия для ведения бизнеса.
Принятие предлагаемых изменений позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего реализации политики государства в сфере защиты здоровья населения, и предотвратить насыщение российского рынка табачных изделий дешевой контрафактной и контрабандной продукцией, что в свою очередь обеспечит повышение доходов государства от уплаты акцизов, НДС и налога на прибыль.
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Одновременно, по аналогии с алкоголем, единая минимальная цена будет являться индикатором как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющим выявить продукцию нелегального происхождения, считают разработчики.
Единая минимальная цена табачной продукции будет рассчитываться Минсельхозом России по формуле на основе минимального значения ставки акциза на пачку, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.
Федеральный закон должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко при обсуждении закона предложила коллегам подумать в Новый год о том, как бросить курить.
"Коллеги, те, кто курит, посчитайте, сколько вы сможете сэкономить денег, если бросите курить. Можно на "Мерседес" накопить новый. Поэтому это хорошая мотивация для всех задуматься, может, в конце концов взять и бросить курить. Подумайте об этом в Новый год", - сказала парламентарий.
 
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
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