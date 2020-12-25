https://ria.ru/20201225/trebovaniya-1590914725.html

Совфед ужесточил требования к владельцам электронных кошельков

Совфед ужесточил требования к владельцам электронных кошельков

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об обязанности граждан России с 1 июля 2021 года информировать Федеральную налоговую службу (ФНС) о крупных... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:01

2020-12-25T14:01

2020-12-25T14:01

федеральная налоговая служба (фнс россии)

технологии

экономика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об обязанности граждан России с 1 июля 2021 года информировать Федеральную налоговую службу (ФНС) о крупных суммах переводов с использованием иностранных электронных кошельков.Документ обязывает граждан представлять налоговикам отчет о переводах без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, если сумма таких операций превышает 600 тысяч рублей в год.Сейчас граждане, которые осуществляют операции в валюте за пределами РФ и открывают для этого счета в банках, должны представлять информацию об операциях в ФНС, но по электронным кошелькам таких требований нет.Ожидается, что введение новой нормы повысит эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства и будет способствовать минимизации рисков в сферах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также информационной безопасности.

https://ria.ru/20201216/dannye-1589436542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная налоговая служба (фнс россии), технологии, экономика