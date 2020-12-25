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Совфед ужесточил требования к владельцам электронных кошельков
Совфед ужесточил требования к владельцам электронных кошельков
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об обязанности граждан России с 1 июля 2021 года информировать Федеральную налоговую службу (ФНС) о крупных... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:01
2020-12-25T14:01
федеральная налоговая служба (фнс россии)
технологии
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об обязанности граждан России с 1 июля 2021 года информировать Федеральную налоговую службу (ФНС) о крупных суммах переводов с использованием иностранных электронных кошельков.Документ обязывает граждан представлять налоговикам отчет о переводах без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, если сумма таких операций превышает 600 тысяч рублей в год.Сейчас граждане, которые осуществляют операции в валюте за пределами РФ и открывают для этого счета в банках, должны представлять информацию об операциях в ФНС, но по электронным кошелькам таких требований нет.Ожидается, что введение новой нормы повысит эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства и будет способствовать минимизации рисков в сферах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также информационной безопасности.
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федеральная налоговая служба (фнс россии), технологии, экономика

Совфед ужесточил требования к владельцам электронных кошельков

14:01 25.12.2020
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы во время парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Сенаторы во время парламентских слушаний О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об обязанности граждан России с 1 июля 2021 года информировать Федеральную налоговую службу (ФНС) о крупных суммах переводов с использованием иностранных электронных кошельков.
Документ обязывает граждан представлять налоговикам отчет о переводах без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, если сумма таких операций превышает 600 тысяч рублей в год.
Здание Федеральной службы государственной статистики - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 10:08
Росстат не планирует объединять свои базы данных с ФНС и ПФР
Сейчас граждане, которые осуществляют операции в валюте за пределами РФ и открывают для этого счета в банках, должны представлять информацию об операциях в ФНС, но по электронным кошелькам таких требований нет.
Ожидается, что введение новой нормы повысит эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства и будет способствовать минимизации рисков в сферах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также информационной безопасности.
 
Федеральная налоговая служба (ФНС России)ТехнологииЭкономика
 
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