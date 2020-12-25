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https://ria.ru/20201225/transport-1590983706.html
В Москве запустили новогодний транспорт
В Москве запустили новогодний транспорт
Мэр Москвы Сергей Собянин запустил в городе традиционный новогодний транспорт, отправной точкой стал отреставрированный Северный речной вокзал. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T18:45
2020-12-25T19:17
новый год—2021
центр организации дорожного движения (цодд)
московское центральное кольцо (мцк)
сергей собянин
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин запустил в городе традиционный новогодний транспорт, отправной точкой стал отреставрированный Северный речной вокзал.Мэр поблагодарил работников транспортного комплекса, которые справились с теми задачами, которые стояли перед ними в этом году. "Спасибо им огромное, и в преддверии новогодних праздников сделали такой подарок – хорошо украсили свою технику. В этом году к этой традиции присоединился и коммунальный транспорт. Так что это будет хорошей ноткой настроения перед новым годом. А всех работников транспорта поздравляю с наступающим Новым годом, от имени горожан спасибо вам огромное, удачи в новом году", - добавил он.Как сообщается в материалах мэрии, новогодний транспорт появится на улицах Москвы уже в шестой раз, украшено более тысячи единиц транспорта. Мосгортранс украсил светодиодными гирляндами 50 трамваев и 50 электробусов. Московский метрополитен запустил специальный новогодний состав "Ёж" на Кольцевой линии. В новогодней праздничной оклейке будут выходить на линии почти тысяча автобусов и 25 парконов ЦОДД.Кроме того, на улицы Москвы выйдут более 50 "новогодних" коммунальных машин. Кузова спецтехники оформлены в виде саней Деда Мороза и коробки с новогодним подарком.Транспортники ожидают значительного роста числа пассажиров в новогоднюю ночь. Чтобы максимально обеспечить их безопасность, работа Московского транспорта будет продлена, а выпуск подвижного состава и такси будет увеличен на 40-50%. Будут усилены меры безопасности на транспорте, особенно в метро, на МЦК, МЦД и автовокзалах. На 20% будет увеличена штатная численность дежурных смен служб безопасности. Коммунальные службы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме.Кроме того, для пассажиров подготовлены другие подарки – праздничные фотозоны в метро, музыкальные поздравления артистов, подарочные карты "Тройка", онлайн-концерты, конкурсы, сувениры.Центральной "станцией" празднования станет Северный речной вокзал, где Дед Мороз откроет свою резиденцию. Начиная с 25 декабря по вечерам на фоне исторического здания вокзала можно будет наблюдать лазерное шоу, которое будет видно издалека.
https://ria.ru/20201224/pogoda-1590801963.html
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В Москве начинает ходить новогодний транспорт
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центр организации дорожного движения (цодд), московское центральное кольцо (мцк), сергей собянин, москва, московский метрополитен, общество

В Москве запустили новогодний транспорт

18:45 25.12.2020 (обновлено: 19:17 25.12.2020)
 
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин запустил в городе традиционный новогодний транспорт, отправной точкой стал отреставрированный Северный речной вокзал.

"Московский транспорт, несмотря на все сложности, проблемы, пандемию, работает в обычном режиме. Ни одного периода не было, чтобы мы закрывали метро или снижали количество автобусов, все идет по расписанию. Помимо этого, мы продолжаем открывать и новые маршруты, и новые линии метро. В этом году закупили около 2 тысяч единиц новой подвижной техники – это и электробусы, трамваи, вагоны метро. Московский транспорт у нас продолжает обновляться", - сказал Собянин.

Мэр поблагодарил работников транспортного комплекса, которые справились с теми задачами, которые стояли перед ними в этом году. "Спасибо им огромное, и в преддверии новогодних праздников сделали такой подарок – хорошо украсили свою технику. В этом году к этой традиции присоединился и коммунальный транспорт. Так что это будет хорошей ноткой настроения перед новым годом. А всех работников транспорта поздравляю с наступающим Новым годом, от имени горожан спасибо вам огромное, удачи в новом году", - добавил он.
Как сообщается в материалах мэрии, новогодний транспорт появится на улицах Москвы уже в шестой раз, украшено более тысячи единиц транспорта. Мосгортранс украсил светодиодными гирляндами 50 трамваев и 50 электробусов. Московский метрополитен запустил специальный новогодний состав "Ёж" на Кольцевой линии. В новогодней праздничной оклейке будут выходить на линии почти тысяча автобусов и 25 парконов ЦОДД.
Кроме того, на улицы Москвы выйдут более 50 "новогодних" коммунальных машин. Кузова спецтехники оформлены в виде саней Деда Мороза и коробки с новогодним подарком.
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Транспортники ожидают значительного роста числа пассажиров в новогоднюю ночь. Чтобы максимально обеспечить их безопасность, работа Московского транспорта будет продлена, а выпуск подвижного состава и такси будет увеличен на 40-50%. Будут усилены меры безопасности на транспорте, особенно в метро, на МЦК, МЦД и автовокзалах. На 20% будет увеличена штатная численность дежурных смен служб безопасности. Коммунальные службы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время запуска новогоднего транспорта у здания Северного речного вокзала в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин во время запуска новогоднего транспорта у здания Северного речного вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин во время запуска новогоднего транспорта у здания Северного речного вокзала в Москве
Кроме того, для пассажиров подготовлены другие подарки – праздничные фотозоны в метро, музыкальные поздравления артистов, подарочные карты "Тройка", онлайн-концерты, конкурсы, сувениры.
Центральной "станцией" празднования станет Северный речной вокзал, где Дед Мороз откроет свою резиденцию. Начиная с 25 декабря по вечерам на фоне исторического здания вокзала можно будет наблюдать лазерное шоу, которое будет видно издалека.
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Новый год—2021Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Московское центральное кольцо (МЦК)Сергей СобянинМоскваМосковский метрополитенОбщество
 
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