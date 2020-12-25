https://ria.ru/20201225/transport-1590983706.html

В Москве запустили новогодний транспорт

В Москве запустили новогодний транспорт

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил в городе традиционный новогодний транспорт, отправной точкой стал отреставрированный Северный речной вокзал. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T18:45

2020-12-25T18:45

2020-12-25T19:17

новый год—2021

центр организации дорожного движения (цодд)

московское центральное кольцо (мцк)

сергей собянин

москва

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин запустил в городе традиционный новогодний транспорт, отправной точкой стал отреставрированный Северный речной вокзал.Мэр поблагодарил работников транспортного комплекса, которые справились с теми задачами, которые стояли перед ними в этом году. "Спасибо им огромное, и в преддверии новогодних праздников сделали такой подарок – хорошо украсили свою технику. В этом году к этой традиции присоединился и коммунальный транспорт. Так что это будет хорошей ноткой настроения перед новым годом. А всех работников транспорта поздравляю с наступающим Новым годом, от имени горожан спасибо вам огромное, удачи в новом году", - добавил он.Как сообщается в материалах мэрии, новогодний транспорт появится на улицах Москвы уже в шестой раз, украшено более тысячи единиц транспорта. Мосгортранс украсил светодиодными гирляндами 50 трамваев и 50 электробусов. Московский метрополитен запустил специальный новогодний состав "Ёж" на Кольцевой линии. В новогодней праздничной оклейке будут выходить на линии почти тысяча автобусов и 25 парконов ЦОДД.Кроме того, на улицы Москвы выйдут более 50 "новогодних" коммунальных машин. Кузова спецтехники оформлены в виде саней Деда Мороза и коробки с новогодним подарком.Транспортники ожидают значительного роста числа пассажиров в новогоднюю ночь. Чтобы максимально обеспечить их безопасность, работа Московского транспорта будет продлена, а выпуск подвижного состава и такси будет увеличен на 40-50%. Будут усилены меры безопасности на транспорте, особенно в метро, на МЦК, МЦД и автовокзалах. На 20% будет увеличена штатная численность дежурных смен служб безопасности. Коммунальные службы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме.Кроме того, для пассажиров подготовлены другие подарки – праздничные фотозоны в метро, музыкальные поздравления артистов, подарочные карты "Тройка", онлайн-концерты, конкурсы, сувениры.Центральной "станцией" празднования станет Северный речной вокзал, где Дед Мороз откроет свою резиденцию. Начиная с 25 декабря по вечерам на фоне исторического здания вокзала можно будет наблюдать лазерное шоу, которое будет видно издалека.

https://ria.ru/20201224/pogoda-1590801963.html

https://ria.ru/20201225/metro-1590955901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Москве начинает ходить новогодний транспорт Новогодний транспорт запускают в Москве перед праздниками 2020-12-25T18:45 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр организации дорожного движения (цодд), московское центральное кольцо (мцк), сергей собянин, москва, московский метрополитен, общество