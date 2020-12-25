https://ria.ru/20201225/terrorizm-1590959182.html

Лукашенко заявил о задержании готовившей теракты группы

Лукашенко заявил о задержании готовившей теракты группы

Александр Лукашенко заявил, что члены недавно задержанной в Белоруссии террористической группы действовали под руководством оппозиционного активиста и... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:49

2020-12-25T16:49

2020-12-25T18:51

александр лукашенко

гродненская область

белоруссия

украина

в мире

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МИНСК, 25 дек — РИА Новости. Александр Лукашенко заявил, что члены недавно задержанной в Белоруссии террористической группы действовали под руководством оппозиционного активиста и предпринимателя Николая Автуховича.По словам президента республики, он недооценивал Автуховича: злоумышленники готовили теракты и "тоннами" везли оружие через Украину."Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. <...> И если бы ребята наши — я всех приказал к государственным наградам немедленно представить — их не накрыли, ох нам бы Новый год был", — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.Ранее телеканал ОНТ сообщил, что в Белоруссии раскрыта деятельность террористической группы, в материалах — поджоги, взрывы, нападения. По данным ТВ, группа совершила несколько нападений в Гродненской области, в том числе подожгла дом милиционера и взорвала автомобиль. Восемь участников организации во главе с Автуховичем задержали.

https://ria.ru/20201221/lukashenko-1590244506.html

гродненская область

белоруссия

украина

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александр лукашенко, гродненская область, белоруссия, украина, в мире