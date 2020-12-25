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Лукашенко заявил о задержании готовившей теракты группы
Лукашенко заявил о задержании готовившей теракты группы
Александр Лукашенко заявил, что члены недавно задержанной в Белоруссии террористической группы действовали под руководством оппозиционного активиста и... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:49
2020-12-25T18:51
александр лукашенко
гродненская область
белоруссия
украина
в мире
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МИНСК, 25 дек — РИА Новости. Александр Лукашенко заявил, что члены недавно задержанной в Белоруссии террористической группы действовали под руководством оппозиционного активиста и предпринимателя Николая Автуховича.По словам президента республики, он недооценивал Автуховича: злоумышленники готовили теракты и "тоннами" везли оружие через Украину."Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. &lt;...&gt; И если бы ребята наши — я всех приказал к государственным наградам немедленно представить — их не накрыли, ох нам бы Новый год был", — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.Ранее телеканал ОНТ сообщил, что в Белоруссии раскрыта деятельность террористической группы, в материалах — поджоги, взрывы, нападения. По данным ТВ, группа совершила несколько нападений в Гродненской области, в том числе подожгла дом милиционера и взорвала автомобиль. Восемь участников организации во главе с Автуховичем задержали.
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александр лукашенко, гродненская область, белоруссия, украина, в мире

Лукашенко заявил о задержании готовившей теракты группы

16:49 25.12.2020 (обновлено: 18:51 25.12.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 25 дек — РИА Новости. Александр Лукашенко заявил, что члены недавно задержанной в Белоруссии террористической группы действовали под руководством оппозиционного активиста и предпринимателя Николая Автуховича.
По словам президента республики, он недооценивал Автуховича: злоумышленники готовили теракты и "тоннами" везли оружие через Украину.
"Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. <...> И если бы ребята наши — я всех приказал к государственным наградам немедленно представить — их не накрыли, ох нам бы Новый год был", — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.
Ранее телеканал ОНТ сообщил, что в Белоруссии раскрыта деятельность террористической группы, в материалах — поджоги, взрывы, нападения. По данным ТВ, группа совершила несколько нападений в Гродненской области, в том числе подожгла дом милиционера и взорвала автомобиль. Восемь участников организации во главе с Автуховичем задержали.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 16:01Религия и мировоззрение
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Александр ЛукашенкоГродненская областьБелоруссияУкраинаВ мире
 
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