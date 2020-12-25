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https://ria.ru/20201225/telekanaly-1590857702.html
Назван лидер по аудитории среди российских телеканалов в 2020 году
Назван лидер по аудитории среди российских телеканалов в 2020 году
Телеканал "Россия 1" стал лидером среди вещателей в 2020 году, собрав среднесуточную аудиторию по крупным городам России 1,3 миллиона человек, второе место... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T09:05
2020-12-25T09:09
тнт (телеканал)
карусель (телеканал)
стс (телеканал)
россия-1 (телеканал)
тв центр (телеканал)
первый канал (телеканал)
нтв (телеканал)
рен-тв (телеканал)
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" стал лидером среди вещателей в 2020 году, собрав среднесуточную аудиторию по крупным городам России 1,3 миллиона человек, второе место занял Первый канал, следует из предварительных данных компании Mediascope, предоставленных по запросу РИА Новости.Среднесуточная аудитория канала "Россия 1", по данным за 1 января - 20 декабря 2020 года, в крупных российских городах составила 1 миллион 338 тысяч человек. Рейтинг вещателя - 1,9%, доля - 12,4%. Такие результаты сделали вещатель лидером на отечественном рынке.Вторая строчка рейтинга досталась Первому каналу с аудиторией 1 миллион 128 тысяч человек, рейтингом 1,6% и долей 10,5%. "Бронзу взял" НТВ, результаты которого - 1 миллион 10 тысяч зрителей в сутки, 1,4% и 9,4% рейтинг и доля соответственно.В десятку лидеров по телесмотрению также вошли Пятый канал (среднесуточная аудитория - 694 тысячи), Рен ТВ (518 тысяч), СТС (498 тысяч), ТНТ (441 тысяча), Домашний (411 тысяч), ТВ Центр (361 тысяча) и Карусель (328 тысяч).У спортивного Матч ТВ среднесуточная аудитория, по предварительным итогам 2020 года, составила 134,5 тысячи человек, рейтинг канала - 0,2%, доля - 1,2%. "Россия К" собирала в сутки 131 тысяч жителей крупных городов. Среди музыкальных каналов наилучшая позиция у Муз ТВ: 80 тысяч. Показатель Общественного телевидения России - 81,8 тысячи зрителей.Аудитория - количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал. Рейтинг – количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал, выраженное в процентах от всей телеаудитории. При подсчетах учитывались города России с населением более 100 тысяч человек, домашний и дачный просмотры. Целевая аудитория - население 4+.
https://ria.ru/20201222/dom-2--1590368325.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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тнт (телеканал), карусель (телеканал), стс (телеканал), россия-1 (телеканал), тв центр (телеканал), первый канал (телеканал), нтв (телеканал), рен-тв (телеканал), общество

Назван лидер по аудитории среди российских телеканалов в 2020 году

09:05 25.12.2020 (обновлено: 09:09 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Артём Коренюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" стал лидером среди вещателей в 2020 году, собрав среднесуточную аудиторию по крупным городам России 1,3 миллиона человек, второе место занял Первый канал, следует из предварительных данных компании Mediascope, предоставленных по запросу РИА Новости.
Среднесуточная аудитория канала "Россия 1", по данным за 1 января - 20 декабря 2020 года, в крупных российских городах составила 1 миллион 338 тысяч человек. Рейтинг вещателя - 1,9%, доля - 12,4%. Такие результаты сделали вещатель лидером на отечественном рынке.
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Вторая строчка рейтинга досталась Первому каналу с аудиторией 1 миллион 128 тысяч человек, рейтингом 1,6% и долей 10,5%. "Бронзу взял" НТВ, результаты которого - 1 миллион 10 тысяч зрителей в сутки, 1,4% и 9,4% рейтинг и доля соответственно.
В десятку лидеров по телесмотрению также вошли Пятый канал (среднесуточная аудитория - 694 тысячи), Рен ТВ (518 тысяч), СТС (498 тысяч), ТНТ (441 тысяча), Домашний (411 тысяч), ТВ Центр (361 тысяча) и Карусель (328 тысяч).
У спортивного Матч ТВ среднесуточная аудитория, по предварительным итогам 2020 года, составила 134,5 тысячи человек, рейтинг канала - 0,2%, доля - 1,2%. "Россия К" собирала в сутки 131 тысяч жителей крупных городов. Среди музыкальных каналов наилучшая позиция у Муз ТВ: 80 тысяч. Показатель Общественного телевидения России - 81,8 тысячи зрителей.
Аудитория - количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал. Рейтинг – количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал, выраженное в процентах от всей телеаудитории. При подсчетах учитывались города России с населением более 100 тысяч человек, домашний и дачный просмотры. Целевая аудитория - население 4+.
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ТНТ (телеканал)Карусель (телеканал)СТС (телеканал)Россия-1 (телеканал)ТВ Центр (телеканал)Первый канал (телеканал)НТВ (телеканал)РЕН-ТВ (телеканал)Общество
 
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