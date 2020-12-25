В Москве появились светофоры, измеряющие чистоту воздуха

"В пяти местах в Москве появились новые светофоры с квадратными секциями. Хоть сами сигналы на них будут привычной нам круглой формы, эти светофоры могут куда больше, чем их "коллеги". Квадратный светофор позволяет показать водителям любое другое изображение или сигнал, например разрешить одновременное движение пешеходов и транспорта на поворотах. Ещё на них есть камеры и датчики, измеряющие уровень выбросов в воздухе", - говорится в сообщении.