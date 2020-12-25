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В Москве появились светофоры, измеряющие чистоту воздуха
В Москве появились светофоры, измеряющие чистоту воздуха
Светофоры с квадратными секциями, умеющие измерять уровень загрязнения воздуха, появились в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T20:53
2020-12-25T20:53
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москва
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Светофоры с квадратными секциями, умеющие измерять уровень загрязнения воздуха, появились в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Отмечается, что расположены необычные светофоры на 1-й Тверской-Ямской улице, улицах Тестовской, Сергея Макеева, З. и А. Космодемьянских. А также в Зеленограде на Центральном проспект.
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россия, москва, общество

В Москве появились светофоры, измеряющие чистоту воздуха

20:53 25.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация на улице Кузнецкий мост в Москве
Новогодняя иллюминация на улице Кузнецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Светофоры с квадратными секциями, умеющие измерять уровень загрязнения воздуха, появились в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

"В пяти местах в Москве появились новые светофоры с квадратными секциями. Хоть сами сигналы на них будут привычной нам круглой формы, эти светофоры могут куда больше, чем их "коллеги". Квадратный светофор позволяет показать водителям любое другое изображение или сигнал, например разрешить одновременное движение пешеходов и транспорта на поворотах. Ещё на них есть камеры и датчики, измеряющие уровень выбросов в воздухе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расположены необычные светофоры на 1-й Тверской-Ямской улице, улицах Тестовской, Сергея Макеева, З. и А. Космодемьянских. А также в Зеленограде на Центральном проспект.
 
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