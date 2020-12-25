https://ria.ru/20201225/su-57-1590880287.html
Источник: ВКС получили первый серийный истребитель пятого поколения Су-57
Источник: ВКС получили первый серийный истребитель пятого поколения Су-57
Российские Воздушно-космические силы получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:35
2020-12-25T11:35
2020-12-25T15:14
воздушно-космические силы россии
су-57
безопасность
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.По словам собеседника агентства, перед поступлением в строевую часть Су-57 испытают в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) в Ахтубинске.Как уточнял глава "Ростеха" Сергей Чемезов, ранее ВКС передали опытную партию из десяти Су-57. В рамках подписанного летом 2019 года контракта всего армии должны поставить 76 машин.Первый серийный самолет Минобороны должно было получить еще в конце прошлого года, но истребитель потерпел аварию под Хабаровском во время летных испытаний. Предполагалось, что результаты работы комиссии, изучавшей обстоятельства происшествия, учтут для улучшения машины.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет он совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").На сегодня истребитель оснащен двигателем "первого этапа" — "изделием-117", который уже запустили в серию. Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет превосходить "изделие-117". Работы над ним должны завершиться в 2022 году.
https://ria.ru/20200829/rakety-1576462469.html
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воздушно-космические силы россии, су-57, безопасность
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Российские Воздушно-космические силы получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57
, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, перед поступлением в строевую часть Су-57 испытают в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) в Ахтубинске.
Как уточнял глава "Ростеха
" Сергей Чемезов
, ранее ВКС
передали опытную партию из десяти Су-57. В рамках подписанного летом 2019 года контракта всего армии должны поставить 76 машин.
Первый серийный самолет Минобороны должно было получить еще в конце прошлого года, но истребитель потерпел аварию под Хабаровском во время летных испытаний. Предполагалось, что результаты работы комиссии, изучавшей обстоятельства происшествия, учтут для улучшения машины.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет он совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").
На сегодня истребитель оснащен двигателем "первого этапа" — "изделием-117", который уже запустили в серию. Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет превосходить "изделие-117". Работы над ним должны завершиться в 2022 году.