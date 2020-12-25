Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука НГ 2021
Наука
https://ria.ru/20201225/stounkhendzh-1590953707.html
Археологи совершили необычное открытие в "немецком Стоунхендже"
Археологи совершили необычное открытие в "немецком Стоунхендже"
Журнал Archaelogy опубликовал статью с описанием открытий, которые археологи сделали в 2020 году во время раскопок в Пёммельте — местечке в Германии, где... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:30
2020-12-25T16:30
наука
археология
биология
великобритания
германия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155901/46/1559014647_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_cf6d037570a77b8f69ea906de2afaca0.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Журнал Archaelogy опубликовал статью с описанием открытий, которые археологи сделали в 2020 году во время раскопок в Пёммельте — местечке в Германии, где сохранились остатки ритуального комплекса бронзового века, удивительно напоминающего британский Стоунхендж. Культовое сооружение, обнаруженное в 1991 году при помощи аэрофотосъемки, состоит из нескольких концентрических колец, образованных древними рвами и насыпями. По размерам оно похоже на Стоунхендж – диаметр по внешнему рву составляет около 115 метров. Отличие заключается в том, что в немецком аналоге вместо каменных столбов использовали деревянные, поэтому ученые дали комплексу имя Вудхендж.Внутри круга археологи нашли захоронения нескольких мужчин, а также останки нескольких десятков женщин и детей со следами насильственной смерти, которые были убиты и сброшены в ров. Ученые предполагают, что это было ритуальное жертвоприношение.Рядом с комплексом археологи нашли также множество погребальных курганов и отдельных могил. По данным радиоуглеродного анализа, комплекс функционировал в течение 400 лет — примерно с 2400 до 2050 года до нашей эры, в то же время, что и Стоунхендж.Раскопки 2020 года принесли новое открытие. Оказалось, что рядом с культовым комплексом находилось крупное по тем временам поселение. Вскрыв культурный слой, исследователи нанесли на карту контуры 65 домов прямоугольной формы размером от 15 до 30 метров по длинной стороне. Все постройки имеют сходное строение: они ориентированы с запада на восток, дверь у всех находится с южной стороны, а вход защищен от ветра своего рода вестибюлем.Ученые считают, что в каждом доме жила большая семья из 20-30 человек, а общее население деревни превышало тысячу человек, что очень много для раннего бронзового века. По мнению исследователей, это было самое большое поселение той эпохи в центральной Германии.Радиоуглеродные датировки показывают, что поселок существовал одновременно с ритуальным комплексом. И это еще одно отличие от Стоунхенджа, рядом с которым археологи до сих пор не нашли следов древнего поселения, хотя авторы не исключают того, что там оно могло быть, просто не сохранилось следов.Британские ученые долгое время рассматривали Стоунхендж и другие кольца и ритуальные сооружения, расположенные поблизости от него, как местный феномен, британское изобретение, не имеющее аналогов в остальной Европе. Но раскопки в Пёммельте и некоторых других местах Германии (Гозекский круг) говорят о том, что неолитические кольцевые сооружения отражают единую традицию народов Европы конца неолита — начала бронзового века.Эту точку зрения подтверждают и находки, сделанные археологами в Пёммельте. В частности, найденная здесь керамическая посуда относится к типичным образцам культуры колоколовидных кубков, распространенной на территории Западной Европы и Великобритании в позднем неолите — раннем бронзовом веке — примерно в 2800–1900 годах до нашей эры.Сравнение результатов анализов образцов ДНК, полученных из захоронений в Пёммельте и окрестностях Стоунхенджа, показало, что это были генетически очень близкие люди, мигрировавшие в 2800-х годах до нашей эры из Причерноморских степей сначала в центральную Германию, а оттуда — на Британские острова.
https://ria.ru/20201223/tsunami-1590633800.html
https://ria.ru/20201222/ispaniya-1590410641.html
великобритания
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155901/46/1559014647_145:0:1009:648_1920x0_80_0_0_44422c117a9c26abbcbb6546da12d21e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
археология, биология, великобритания, германия, европа

Археологи совершили необычное открытие в "немецком Стоунхендже"

16:30 25.12.2020
 
© Wikimedia Maps, CC BY-SA 2.0/Torsten Maue"Немецкий Стоунхендж"
Немецкий Стоунхендж - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Wikimedia Maps, CC BY-SA 2.0/Torsten Maue
"Немецкий Стоунхендж"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Журнал Archaelogy опубликовал статью с описанием открытий, которые археологи сделали в 2020 году во время раскопок в Пёммельте — местечке в Германии, где сохранились остатки ритуального комплекса бронзового века, удивительно напоминающего британский Стоунхендж.
Культовое сооружение, обнаруженное в 1991 году при помощи аэрофотосъемки, состоит из нескольких концентрических колец, образованных древними рвами и насыпями. По размерам оно похоже на Стоунхендж – диаметр по внешнему рву составляет около 115 метров. Отличие заключается в том, что в немецком аналоге вместо каменных столбов использовали деревянные, поэтому ученые дали комплексу имя Вудхендж.
Внутри круга археологи нашли захоронения нескольких мужчин, а также останки нескольких десятков женщин и детей со следами насильственной смерти, которые были убиты и сброшены в ров. Ученые предполагают, что это было ритуальное жертвоприношение.
Рядом с комплексом археологи нашли также множество погребальных курганов и отдельных могил. По данным радиоуглеродного анализа, комплекс функционировал в течение 400 лет — примерно с 2400 до 2050 года до нашей эры, в то же время, что и Стоунхендж.
Раскопки 2020 года принесли новое открытие. Оказалось, что рядом с культовым комплексом находилось крупное по тем временам поселение. Вскрыв культурный слой, исследователи нанесли на карту контуры 65 домов прямоугольной формы размером от 15 до 30 метров по длинной стороне. Все постройки имеют сходное строение: они ориентированы с запада на восток, дверь у всех находится с южной стороны, а вход защищен от ветра своего рода вестибюлем.
Буровая установка извлекает керн осадочных отложений в Тель-Дор, Израиль - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 22:00Наука
Найдены следы цунами, смывшего древние поселения в Израиле
Ученые считают, что в каждом доме жила большая семья из 20-30 человек, а общее население деревни превышало тысячу человек, что очень много для раннего бронзового века. По мнению исследователей, это было самое большое поселение той эпохи в центральной Германии.
Радиоуглеродные датировки показывают, что поселок существовал одновременно с ритуальным комплексом. И это еще одно отличие от Стоунхенджа, рядом с которым археологи до сих пор не нашли следов древнего поселения, хотя авторы не исключают того, что там оно могло быть, просто не сохранилось следов.
Британские ученые долгое время рассматривали Стоунхендж и другие кольца и ритуальные сооружения, расположенные поблизости от него, как местный феномен, британское изобретение, не имеющее аналогов в остальной Европе. Но раскопки в Пёммельте и некоторых других местах Германии (Гозекский круг) говорят о том, что неолитические кольцевые сооружения отражают единую традицию народов Европы конца неолита — начала бронзового века.
Эту точку зрения подтверждают и находки, сделанные археологами в Пёммельте. В частности, найденная здесь керамическая посуда относится к типичным образцам культуры колоколовидных кубков, распространенной на территории Западной Европы и Великобритании в позднем неолите — раннем бронзовом веке — примерно в 2800–1900 годах до нашей эры.
Сравнение результатов анализов образцов ДНК, полученных из захоронений в Пёммельте и окрестностях Стоунхенджа, показало, что это были генетически очень близкие люди, мигрировавшие в 2800-х годах до нашей эры из Причерноморских степей сначала в центральную Германию, а оттуда — на Британские острова.
Аэрофотоснимки лагеря в Тортолондро (A), римской дороги и лагеря в Кинтанилья-де-Риофресно (В) - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 15:37Наука
В Испании обнаружили 66 военных объектов времен римской империи
 
НаукаАрхеологиябиологияВеликобританияГерманияЕвропа
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Глава Приморья планирует сделать прививку от коронавируса
08:17Эксперт назвал главные камни 2021 года
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
Лента новостейМолния