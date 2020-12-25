https://ria.ru/20201225/stol-1590876505.html

Диетологи рассказали, как не набрать в Новый год "килограммы на боках"

Диетологи рассказали, как не набрать в Новый год "килограммы на боках"

Эксперты-диетологи рассказали РИА Новости, как не переесть за праздничным новогодним столом и какие блюда поставить на стол, чтобы затем не страдать от пищевых... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:22

2020-12-25T11:22

2020-12-25T11:22

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Эксперты-диетологи рассказали РИА Новости, как не переесть за праздничным новогодним столом и какие блюда поставить на стол, чтобы затем не страдать от пищевых отравлений и лишних килограммов.Новый год по плануЧтобы Новый год прошел "без лишних килограммов на боках", диетолог звезд Маргарита Королёва рекомендует тщательно распланировать праздник и привлечь к этому процессу всю семью. "Заранее расписать, что будет в качестве холодных закусок, что будет подано в виде горячего, какие будут десерты, кто будет за столом. И согласно этому сценарию можно писать списки тех продуктов, которые необходимо купить".Она настоятельно рекомендует не запасаться продуктами и напитками на астрономические суммы и с большим запасом, а купить только необходимые продукты по списку.В свою очередь специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау убеждена, что москвичи должны понять, что значимость еды в Новогоднюю ночь стоит далеко не на первом плане. Поэтому для того, чтобы прожить новогодние праздники весело и без негативных последствий для здоровья, необходимо ответить на вопрос, из чего складывается новогоднее настроение.Как не переестьЗвёздный диетолог беспокоится за здоровье москвичей, поскольку многие провожают старый год и встречают новый обильным питанием – жирным жареным мясом, многослойными салатами, горячительными напитками. Такие переедания, особенно ночью, могут повлечь за собой неприятные последствия, вплоть до вызова бригады скорой помощи и попадания на больничную койку.Также врач-диетолог предостерегает от злоупотребления алкоголем и советует не начинать праздник с алкогольного напитка, потому что после него в разы повышается аппетит и секреторная активность ЖКТ - и гарантированно человек съест больше. А также "можно потерять ориентиры на весь новогодний праздник, тем самым испортив настроение близким".Специалист по лечению избыточного веса Рау рекомендует правильно планировать блюда на новогоднем столе. "Рекомендация звучит довольно странно, если вы привыкли планировать по другой модели: сначала мясные или рыбные блюда, сытные закуски, сладости и только потом овощи. Если же вы начинаете думать сначала про овощи, то, вероятно, вы найдёте интересный рецепт из овощей", - считает врач."Чтобы не переесть во время праздничного ужина, сделайте небольшую паузу и оцените степень наполнения желудка. Когда почувствуете приятное наполнение, стоит прекратить есть, потому что через 15-30 минут ощущение сытости усилится", - подчеркивает Рау."Праздник живота" устроить днёмОпрошенные диетологи сошлись во мнении, что праздничный стол должен быть днём – либо 31 декабря, либо 1 января. А под бой курантов, чтобы не обнаружить лишние килограммы после праздника, лучше обойтись легкими закусками.Диетолог напоминает, что ужинать необходимо приблизительно в то же время, что и обычно, и совершенно незачем терпеть голод до ночи. Праздничный ужин может быть в 18-20 часов.Королёва считает, что большое застолье можно организовать ещё раньше - 31 декабря в три часа дня по Москве, когда на Дальнем Востоке уже полночь – в это время в страну приходит Новый год. Она соглашается, что нельзя быть голодным к полуночи, "чтобы слюна не текла и чтобы люди не были в предвкушении поглотить все, что собирается на стол, дабы не было проблем и мучительно больно после этого"."Либо обед на 1 января, когда праздник наступил. Ведь большое застолье можно сделать с хорошим сытным обедом и с десертами на 1 января", - добавляет она.Альтернатива оливьеКак правило, новогодний стол – это произведение искусства, с большим количеством необычных блюд. Хозяйки начинают планировать его наполнение заранее. Диетологи советуют большое внимание уделить овощам и фруктам, а если хочется поставить на стол привычный оливье, то сделать его более легким и полезным.Королёва уверена: чтобы удивить родных и гостей, не обязательно делать многослойные, многокомпонентные блюда, удобряя их жирными соусами, а также не стоит готовить жирную свинину, жареное мясо, множество десертов и алкогольных напитков. Эксперт отмечает, что новогодний стол должен состоять из нескольких салатов, горячего блюда, фруктов и ягод."Парочка салатов, причем необязательно многокомпонентных, можно удивить просто оригинальными салатами, где будут доминировать овощи, причем если термически обработанные, то способом аль денте, или свежие. Быть может, запечь или индейку, или небольшое количество телятины, с ароматными травами, остудив, немного порезать, добавить кусочки салата. Будет прекрасный салат, который можно украсить соком лимона, гранатовыми зернами, где будут доминировать зелень и авокадо, и крупные креветки. Если хотите сделать оливье, сделайте его здоровым. Приготовьте сами майонез, купите замороженный зеленый горошек, вместо картофеля используйте топинамбур, вместо колбасы отварное мясо индейки или курицы. Словом, можно сделать салат и оригинальный по вкусу, внешне похожий на обычный наш оливье, и он таковым и будет, и он будет легкий по своему наполнению и не причинит никакого вреда, и не отложится где-нибудь на боках или на животе", - делится полезными рецептами звездный диетолог.При этом специалист по лечению избыточного веса Рау рекомендует сделать акцент на овощи, а именно поставить на стол одно блюдо из приготовленных овощей и одно - из сырых. И уже как дополнение к овощам приготовить какое-то белковое блюдо - рыбу и морепродукты, птицу, мясо или бобовые. Также эксперт советует приготовить что-то из зерновых продуктов или крахмалистых овощей - крупы, запечённый картофель или батат, или просто вкусный хлеб. А на время боя курантов можно оставить на столе фрукты, овощи и немного десертов.Королёва, в свою очередь, подчеркивает, что самое главное в новогоднюю ночь – атмосфера праздника, подарки друг другу, праздник для детей. "А ведь детям не нужны эти изыски, которые готовят взрослые. Им достаточно на шпажке надеть кусочки фруктов, им достаточно поставить морс – красивый, яркий напиток, им достаточно положить, порезав, огурец, может быть кусочки авокадо или листья салата, сделать оригинальным по своему внешнему виду салат, чтобы ребенок принял участие вместе со всей семьей в этом празднике", - считает звездный диетолог.Доедаем только 1 январяПо словам Королёвой, салаты, особенно наполненные сметанными соусами, имеющие в составе молочные и кисломолочные продукты, а также продукты животного происхождения не могут лежать долго в условиях комнатной температуры, особенно недалеко от батареи.По словам диетолога Рау, сытные салаты лучше не заправлять майонезной заправкой заранее, а сделать это непосредственно перед едой, тем более если есть вероятность, что они останутся на следующий день. "Лучше оставить часть приготовленных ингредиентов в холодильнике и заправить перед употреблением, если планируете есть эти блюда на следующий день", - отмечает она.

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https://radiosputnik.ria.ru/20201222/narkolog-1590437231.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/novyy-god-1590044638.html

https://ria.ru/20201222/telesetka-1590319945.html

https://ria.ru/20201221/kuranty-1590157475.html

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дальний восток, москва, общество