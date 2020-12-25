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Источник: Россия впервые запустит над Арктикой атмосферный спутник
Источник: Россия впервые запустит над Арктикой атмосферный спутник
В Арктике в интересах российских военных планируется впервые провести полеты нового беспилотника – атмосферного спутника "Сова", способного сутками оставаться в РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T03:41
2020-12-25T03:41
россия
арктика
москва
безопасность
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Арктике в интересах российских военных планируется впервые провести полеты нового беспилотника – атмосферного спутника "Сова", способного сутками оставаться в воздухе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с программой испытаний.Источник отметил, что новый беспилотник обладает сверхмалым весом (до 12 килограммов) и крылом большого удлинения с солнечными панелями. Аппарат приводится в движение двумя электромоторами с пропеллерами."Сова", пояснил собеседник, относится к классу так называемых атмосферных спутников, потому что может находиться в воздухе 50 часов и более, при этом выполняя полет на высоте около 20 километров."Кроме того, "Сова" способна длительное время планировать и "плыть" в воздушных потоках за счет своего малого удельного веса", - уточнил источник.Факт работ по теме беспилотника "Сова" подтверждается в материалах сборника "Основные итоги деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах", который был ранее распространен Минобороны. В брошюре указывается, что новейший беспилотник вошел в число проектов, которые сопровождались военным ведомством в 2020 году.
https://ria.ru/20201224/laboratoriya-1590660903.html
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россия, арктика, москва, безопасность

Источник: Россия впервые запустит над Арктикой атмосферный спутник

03:41 25.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир БарановВид из вертолета Ми-8 на архипелаг Земля Франца-Иосифа.
Вид из вертолета Ми-8 на архипелаг Земля Франца-Иосифа. - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Арктике в интересах российских военных планируется впервые провести полеты нового беспилотника – атмосферного спутника "Сова", способного сутками оставаться в воздухе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с программой испытаний.
"Запланирована серия полетов новейшего беспилотного летательного аппарата "Сова" в районах Крайнего Севера и Заполярья. В интересах военных отработают основное назначение аппарата - ретрансляцию сигналов связи и оптическую разведку", - рассказал собеседник агентства.
Источник отметил, что новый беспилотник обладает сверхмалым весом (до 12 килограммов) и крылом большого удлинения с солнечными панелями. Аппарат приводится в движение двумя электромоторами с пропеллерами.
"Сова", пояснил собеседник, относится к классу так называемых атмосферных спутников, потому что может находиться в воздухе 50 часов и более, при этом выполняя полет на высоте около 20 километров.
"Кроме того, "Сова" способна длительное время планировать и "плыть" в воздушных потоках за счет своего малого удельного веса", - уточнил источник.
Факт работ по теме беспилотника "Сова" подтверждается в материалах сборника "Основные итоги деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах", который был ранее распространен Минобороны. В брошюре указывается, что новейший беспилотник вошел в число проектов, которые сопровождались военным ведомством в 2020 году.
Аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения в ЦНИИточмаш - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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