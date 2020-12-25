https://ria.ru/20201225/sputnik-1590846530.html

Источник: Россия впервые запустит над Арктикой атмосферный спутник

Источник: Россия впервые запустит над Арктикой атмосферный спутник

В Арктике в интересах российских военных планируется впервые провести полеты нового беспилотника – атмосферного спутника "Сова", способного сутками оставаться в РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T03:41

2020-12-25T03:41

2020-12-25T03:41

россия

арктика

москва

безопасность

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Арктике в интересах российских военных планируется впервые провести полеты нового беспилотника – атмосферного спутника "Сова", способного сутками оставаться в воздухе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с программой испытаний.Источник отметил, что новый беспилотник обладает сверхмалым весом (до 12 килограммов) и крылом большого удлинения с солнечными панелями. Аппарат приводится в движение двумя электромоторами с пропеллерами."Сова", пояснил собеседник, относится к классу так называемых атмосферных спутников, потому что может находиться в воздухе 50 часов и более, при этом выполняя полет на высоте около 20 километров."Кроме того, "Сова" способна длительное время планировать и "плыть" в воздушных потоках за счет своего малого удельного веса", - уточнил источник.Факт работ по теме беспилотника "Сова" подтверждается в материалах сборника "Основные итоги деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах", который был ранее распространен Минобороны. В брошюре указывается, что новейший беспилотник вошел в число проектов, которые сопровождались военным ведомством в 2020 году.

https://ria.ru/20201224/laboratoriya-1590660903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арктика, москва, безопасность