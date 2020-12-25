https://ria.ru/20201225/sosedi-1590764021.html

"Это должен делать каждый": как работает штаб соседской взаимопомощи

"Это должен делать каждый": как работает штаб соседской взаимопомощи

Сходить за продуктами, в аптеку, протереть пыль, вкрутить лампочку — даже такие простые вещи могут стать проблематичными для одиноких пожилых людей в условиях... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:00

2020-12-25T08:00

2020-12-25T11:22

хорошие новости

хорошие новости

тюмень

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сходить за продуктами, в аптеку, протереть пыль, вкрутить лампочку — даже такие простые вещи могут стать проблематичными для одиноких пожилых людей в условиях самоизоляции. В таком случае на помощь им приходят соседи-волонтеры, которые охотно и безвозмездно выполняют несложные поручения. В Тюмени подобную поддержку организуют в оперативном штабе соседской взаимопомощи, созданном в рамках проекта "Добро рядом 2.0"."Мы все с вами знаем, что люди оказались в сложной жизненной ситуации, особенно это коснулось пожилых людей, которые вынуждены сидеть дома в режиме самоизоляции, и они как никто другой нуждаются в помощи. Главная задача штаба — объединить людей, объединить волонтеров, соседей, чтобы как можно быстрее избегать кризисных ситуаций", — рассказала РИА Новости исполнительный директор тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" Ирина Богунова.Штаб работает в ежедневном режиме, заявки принимаются по телефону, в чате в Viber, через электронную почту, в социальных сетях. Кроме того, штаб взаимопомощи тесно сотрудничает с управляющими компаниями, которые также распространяют информацию о его существовании.Волонтер Мария узнала о штабе добрососедства в социальных сетях во время самоизоляции. По ее словам, она помогает соседям с простыми бытовыми делами.Мария считает, что оказывать помощь ближнему должен каждый человек. Она вспоминает, что добрыми делами начала заниматься с юных лет: в школе помогала ветеранам Великой Отечественной войны, в университете была донором.По словам Ирины Богуновой, волонтеры проходят специальную подготовку, их обеспечивают спецодеждой, униформой, средствами индивидуальной защиты. Кроме того, у волонтеров есть удостоверения для безопасности.Штаб соседской взаимопомощи начал работать около двух месяцев назад, и на сегодняшний день уже обработано порядка 300 заявок. В основном в штаб поступают обращения о закупке продуктов и одежды, об уборке.

https://sn.ria.ru/20201214/volontery-1589106326.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, тюмень