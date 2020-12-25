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https://ria.ru/20201225/sosedi-1590764021.html
"Это должен делать каждый": как работает штаб соседской взаимопомощи
"Это должен делать каждый": как работает штаб соседской взаимопомощи
Сходить за продуктами, в аптеку, протереть пыль, вкрутить лампочку — даже такие простые вещи могут стать проблематичными для одиноких пожилых людей в условиях... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T08:00
2020-12-25T11:22
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сходить за продуктами, в аптеку, протереть пыль, вкрутить лампочку — даже такие простые вещи могут стать проблематичными для одиноких пожилых людей в условиях самоизоляции. В таком случае на помощь им приходят соседи-волонтеры, которые охотно и безвозмездно выполняют несложные поручения. В Тюмени подобную поддержку организуют в оперативном штабе соседской взаимопомощи, созданном в рамках проекта "Добро рядом 2.0"."Мы все с вами знаем, что люди оказались в сложной жизненной ситуации, особенно это коснулось пожилых людей, которые вынуждены сидеть дома в режиме самоизоляции, и они как никто другой нуждаются в помощи. Главная задача штаба — объединить людей, объединить волонтеров, соседей, чтобы как можно быстрее избегать кризисных ситуаций", — рассказала РИА Новости исполнительный директор тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" Ирина Богунова.Штаб работает в ежедневном режиме, заявки принимаются по телефону, в чате в Viber, через электронную почту, в социальных сетях. Кроме того, штаб взаимопомощи тесно сотрудничает с управляющими компаниями, которые также распространяют информацию о его существовании.Волонтер Мария узнала о штабе добрососедства в социальных сетях во время самоизоляции. По ее словам, она помогает соседям с простыми бытовыми делами.Мария считает, что оказывать помощь ближнему должен каждый человек. Она вспоминает, что добрыми делами начала заниматься с юных лет: в школе помогала ветеранам Великой Отечественной войны, в университете была донором.По словам Ирины Богуновой, волонтеры проходят специальную подготовку, их обеспечивают спецодеждой, униформой, средствами индивидуальной защиты. Кроме того, у волонтеров есть удостоверения для безопасности.Штаб соседской взаимопомощи начал работать около двух месяцев назад, и на сегодняшний день уже обработано порядка 300 заявок. В основном в штаб поступают обращения о закупке продуктов и одежды, об уборке.
https://sn.ria.ru/20201214/volontery-1589106326.html
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хорошие новости, тюмень

"Это должен делать каждый": как работает штаб соседской взаимопомощи

08:00 25.12.2020 (обновлено: 11:22 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинВолонтер вручает продуктовый набор пенсионерке
Волонтер вручает продуктовый набор пенсионерке - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сходить за продуктами, в аптеку, протереть пыль, вкрутить лампочку — даже такие простые вещи могут стать проблематичными для одиноких пожилых людей в условиях самоизоляции. В таком случае на помощь им приходят соседи-волонтеры, которые охотно и безвозмездно выполняют несложные поручения. В Тюмени подобную поддержку организуют в оперативном штабе соседской взаимопомощи, созданном в рамках проекта "Добро рядом 2.0".
"Мы все с вами знаем, что люди оказались в сложной жизненной ситуации, особенно это коснулось пожилых людей, которые вынуждены сидеть дома в режиме самоизоляции, и они как никто другой нуждаются в помощи. Главная задача штаба — объединить людей, объединить волонтеров, соседей, чтобы как можно быстрее избегать кризисных ситуаций", — рассказала РИА Новости исполнительный директор тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" Ирина Богунова.
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Штаб работает в ежедневном режиме, заявки принимаются по телефону, в чате в Viber, через электронную почту, в социальных сетях. Кроме того, штаб взаимопомощи тесно сотрудничает с управляющими компаниями, которые также распространяют информацию о его существовании.
Волонтер Мария узнала о штабе добрососедства в социальных сетях во время самоизоляции. По ее словам, она помогает соседям с простыми бытовыми делами.

"Я стараюсь помогать бабушкам-соседкам, потому что одинокие пожилые люди оказались в сложной ситуации, без нас, молодежи, никак. В основном это сходить за продуктами, в аптеку, пыль протереть, лампочку вкрутить. Я была у бабушки, ей 93 года, я ей пол помыла, потому что у нее очень давно не был мыт пол. Это бытовые моменты, от которых зависит образ жизни и здоровье", — рассказала она.

Мария считает, что оказывать помощь ближнему должен каждый человек. Она вспоминает, что добрыми делами начала заниматься с юных лет: в школе помогала ветеранам Великой Отечественной войны, в университете была донором.
По словам Ирины Богуновой, волонтеры проходят специальную подготовку, их обеспечивают спецодеждой, униформой, средствами индивидуальной защиты. Кроме того, у волонтеров есть удостоверения для безопасности.
Штаб соседской взаимопомощи начал работать около двух месяцев назад, и на сегодняшний день уже обработано порядка 300 заявок. В основном в штаб поступают обращения о закупке продуктов и одежды, об уборке.
 
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