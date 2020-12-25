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Собянин вручил награды заслуженным москвичам
Собянин вручил награды заслуженным москвичам
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы заслуженным жителям столицы, в частности мэр вручил лидеру группы "Любэ"... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:17
2020-12-25T16:17
россия
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москва
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общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы заслуженным жителям столицы, в частности мэр вручил лидеру группы "Любэ" Николаю Расторгуеву орден Александра Невского.В соответствии с положением о государственных наградах Российской Федерации, Собянин вручает государственные награды от имени и по поручению президента Российской Федерации.Он отметил, что год был непростой, можно сказать "полувоенное время", год стал испытанием для всех горожан.По его словам, ключевую роль, конечно, сыграли врачи, но им было бы намного сложнее без поддержки, понимания и без сотрудничества с другими отраслями.В частности, за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоен Ефим Басин - член центрального правления Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Государственных премий "Трудовая доблесть России".За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом Александра Невского отмечен Николай Расторгуев - солист группы "ЛЮБЭ". За заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами, орденом Почета награжден Саубянов Харис - советник председателя Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Российской Федерации.За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу отмечены: орденом Дружбы - Дмитрий Илясов, гендиректор ООО "СРК Гарантия качества"; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - Марина Кузнецова, исполнительный директор Международного содружества общественных объединений - обществ дружбы с народами зарубежных стран; Татьяна Давыдова, учитель русского языка и литературы Школы №1239.Помимо этого, за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм награждены: орденом Пирогова - Константин Колонтарев, заведующий онко-урологическим отделением Городской клинической больницы им. С.И. Спасокукоцкого; Кардонова Елена, заведующий организационно-методическим отделом - врач-инфекционист Инфекционной клинической больницы №1; медалью Луки Крымского - Коротина Елена, главная медицинская сестра Городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова.Также за большие заслуги в области архитектуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание "Народный архитектор Российской Федерации" присвоено Дмитрию Бушу, заместителю генерального директора - главному архитектору Проектного института уникальных сооружений "АРЕНА". За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоено Полетаеву Валерию - члену Союза театральных деятелей Российской Федерации.Также группе москвичей были присвоены почетные звания: "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации", "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный эколог Российской Федерации", "Заслуженный юрист Российской Федерации".Заслуги москвичей были отмечены также благодарностью президента Российской Федерации.Кроме того, мэр вручил награды города Москвы. Так, знака отличия "За заслуги перед Москвой" удостоены: Александр Борисов, заместитель генерального директора ООО "АтонСтрой" - за многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и москвичей, большой вклад в развитие строительной отрасли и строительство социально значимых объектов; Голухов Георгий, президент Городской клинической больницы №31; Изутдинов Изамутдин, руководитель ГБУ г. Москвы "Доринвест" - за многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и его жителей; епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов Аркадий Викторович), председатель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) - за многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и москвичей, большой личный вклад в реализацию социально значимых и благотворительных проектов, организацию работы по оказанию помощи и духовной поддержки пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Также за многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы награждены: знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" - Колосюков Юрий Евгеньевич, заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству АО "Объединенная энергетическая компания"; знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" - Власов Дмитрий, заместитель генерального директора - начальник управления канализации АО "Мосводоканал".Заслуги группы москвичей были отмечены также благодарностью мэра Москвы, почетной грамотой правительства Москвы, почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы", званиями: "Почетный строитель города Москвы", "Почетный работник охраны окружающей среды города Москвы", "Почетный работник транспорта и связи города Москвы", "Почетный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы", "Почетный изобретатель города Москвы".
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россия, любэ, сергей пирогов, сергей собянин, москва, мосводоканал, общество

Собянин вручил награды заслуженным москвичам

16:17 25.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Боткинской больницы
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Боткинской больницы - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы заслуженным жителям столицы, в частности мэр вручил лидеру группы "Любэ" Николаю Расторгуеву орден Александра Невского.
В соответствии с положением о государственных наградах Российской Федерации, Собянин вручает государственные награды от имени и по поручению президента Российской Федерации.
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"В этот по-настоящему зимний день поздравляю вас с наступающим Новым годом и с заслуженными государственными наградами. Люди разных профессий, разных возрастов, но их объединяет любовь к нашему городу, любовь к нашей стране, и конечно же, к своей профессии, которой вы посвятили свои жизни, огромное вам спасибо", - сказал Собянин.
Он отметил, что год был непростой, можно сказать "полувоенное время", год стал испытанием для всех горожан.
"Меня часто спрашивают, как городу удаётся справляться с этой ситуацией, с которой многие города мира не смогли справиться. Мы сегодня видим - в Европе города закрываются, вводятся комендантские часы, ограничивается всякая деятельность... конечно, это стало возможным, потому что все городское сообщество, москвичи вместе плечом к плечу встали на борьбу с этой заразой... Практически все. Не было ни одной отрасли, которая бы не подключилась к этой сложной работе. Все помогали в той или иной мере. Мы бы по отдельности ничего бы не сделали", - сказал мэр.
По его словам, ключевую роль, конечно, сыграли врачи, но им было бы намного сложнее без поддержки, понимания и без сотрудничества с другими отраслями.
"Я желаю вам в наступающем году доброго настроения, оптимизма, уверенности, что победа будет за нами. Вам всем лично спасибо огромное от москвичей", - заключил мэр.
В частности, за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоен Ефим Басин - член центрального правления Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Государственных премий "Трудовая доблесть России".
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За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом Александра Невского отмечен Николай Расторгуев - солист группы "ЛЮБЭ". За заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами, орденом Почета награжден Саубянов Харис - советник председателя Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Российской Федерации.
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу отмечены: орденом Дружбы - Дмитрий Илясов, гендиректор ООО "СРК Гарантия качества"; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - Марина Кузнецова, исполнительный директор Международного содружества общественных объединений - обществ дружбы с народами зарубежных стран; Татьяна Давыдова, учитель русского языка и литературы Школы №1239.
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Помимо этого, за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм награждены: орденом Пирогова - Константин Колонтарев, заведующий онко-урологическим отделением Городской клинической больницы им. С.И. Спасокукоцкого; Кардонова Елена, заведующий организационно-методическим отделом - врач-инфекционист Инфекционной клинической больницы №1; медалью Луки Крымского - Коротина Елена, главная медицинская сестра Городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова.
Также за большие заслуги в области архитектуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание "Народный архитектор Российской Федерации" присвоено Дмитрию Бушу, заместителю генерального директора - главному архитектору Проектного института уникальных сооружений "АРЕНА". За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоено Полетаеву Валерию - члену Союза театральных деятелей Российской Федерации.
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Также группе москвичей были присвоены почетные звания: "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации", "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный эколог Российской Федерации", "Заслуженный юрист Российской Федерации".
Заслуги москвичей были отмечены также благодарностью президента Российской Федерации.
Кроме того, мэр вручил награды города Москвы. Так, знака отличия "За заслуги перед Москвой" удостоены: Александр Борисов, заместитель генерального директора ООО "АтонСтрой" - за многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и москвичей, большой вклад в развитие строительной отрасли и строительство социально значимых объектов; Голухов Георгий, президент Городской клинической больницы №31; Изутдинов Изамутдин, руководитель ГБУ г. Москвы "Доринвест" - за многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и его жителей; епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов Аркадий Викторович), председатель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) - за многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и москвичей, большой личный вклад в реализацию социально значимых и благотворительных проектов, организацию работы по оказанию помощи и духовной поддержки пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Также за многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы награждены: знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" - Колосюков Юрий Евгеньевич, заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству АО "Объединенная энергетическая компания"; знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" - Власов Дмитрий, заместитель генерального директора - начальник управления канализации АО "Мосводоканал".
Заслуги группы москвичей были отмечены также благодарностью мэра Москвы, почетной грамотой правительства Москвы, почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы", званиями: "Почетный строитель города Москвы", "Почетный работник охраны окружающей среды города Москвы", "Почетный работник транспорта и связи города Москвы", "Почетный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы", "Почетный изобретатель города Москвы".
 
РоссияЛюбэСергей ПироговСергей СобянинМоскваМосводоканалОбщество
 
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